هشام عباس يعاتب شيرين عبد الوهاب: " لازم تفوقي"

وقال عباس: "من فترة نفسي أكلم شيرين وأقعد معاها وأقولها إنتي في مكانة كبيرة، ومبتحصلش إلا كل سنة مرة، ولازم تستثمري في نفسك وتفوقي وتاخدي بالك من أفعالك، لأنك موهبة مهمة، وكل اللي حواليكي بياخد باله من نفسه زي أنغام وغيرها".
في المقابل، خرجت شيرين عبد الوهاب ببيان رسمي عبر حسابها على إنستغرام نفت فيه الأخبار المتداولة عن إحياء حفل مشترك لها مع الفنان فضل شاكر في مدينة جدة بتاريخ 19 أيلول/سبتمبر الجاري. وأكدت أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة بصلة، مشددة على أن أي أخبار أو حفلات تخصها يتم الإعلان عنها فقط عبر صفحاتها الرسمية. وأضافت: "نتمنى في القريب العاجل أن يجمع النجمين الكبيرين أكثر من حفل في بلدنا الثاني المملكة العربية السعودية".
ولم يتوقف الجدل هنا، إذ عادت شيرين لتنشر بياناً ثانياً نفت فيه أيضاً ما تردد حول مشاركتها في حفل آخر مع فضل شاكر على مسرح دبي أوبرا في 2 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مؤكدة أن الخبر عارٍ تماماً عن الصحة. وعبّرت في ختام بيانها عن احترامها الكبير لدولة الإمارات واعتزازها بجمهورها العربي، مجددة التأكيد على أن المصدر الوحيد لمتابعة أخبارها الفنية هو صفحاتها الرسمية.