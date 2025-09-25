هشام عباس يعاتب شيرين عبد الوهاب: " لازم تفوقي"

وقال عباس: "من فترة نفسي أكلم شيرين وأقعد معاها وأقولها إنتي في مكانة كبيرة، ومبتحصلش إلا كل سنة مرة، ولازم تستثمري في نفسك وتفوقي وتاخدي بالك من أفعالك، لأنك موهبة مهمة، وكل اللي حواليكي بياخد باله من نفسه زي أنغام وغيرها".

في المقابل، خرجت شيرين عبد الوهاب ببيان رسمي عبر حسابها على نفت فيه المتداولة عن إحياء حفل لها مع الفنان فضل شاكر في مدينة جدة بتاريخ 19 أيلول/سبتمبر الجاري. وأكدت أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة بصلة، مشددة على أن أي أو حفلات تخصها يتم الإعلان عنها فقط عبر صفحاتها الرسمية. وأضافت: "نتمنى في القريب العاجل أن يجمع النجمين الكبيرين أكثر من حفل في بلدنا الثاني ".

ولم يتوقف الجدل هنا، إذ عادت شيرين لتنشر بياناً ثانياً نفت فيه أيضاً ما حول مشاركتها في حفل آخر مع فضل مسرح دبي أوبرا في 2 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مؤكدة أن الخبر عارٍ تماماً عن الصحة. وعبّرت في ختام بيانها عن احترامها الكبير لدولة واعتزازها بجمهورها ، مجددة التأكيد على أن المصدر الوحيد لمتابعة أخبارها الفنية هو صفحاتها الرسمية.