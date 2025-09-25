الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
٤ آب
ناصيف زيتون يخطف القلوب بلقطة عفوية مع ابنة شقيقه
ناصيف زيتون يخطف القلوب بلقطة عفوية مع ابنة شقيقه
ناصيف زيتون يخطف القلوب بلقطة عفوية مع ابنة شقيقه

فن

2025-09-25 | 05:57
ناصيف زيتون يخطف القلوب بلقطة عفوية مع ابنة شقيقه
ناصيف زيتون يخطف القلوب بلقطة عفوية مع ابنة شقيقه

انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر للفنان السوري ناصيف زيتون برفقة ابنة شقيقه الصغيرة، خطف قلوب المتابعين بجرعة من العفوية والحنان.

الفيديو، الذي ظهر في بدايته ناصيف يعزف على الغيتار فيما تؤدي الطفلة أغنيته الشهيرة "نيوتيلا"، عكس أجواء عائلية مفعمة بالدفء والمحبة.

المشهد لم يمر مرور الكرام، إذ ربط عدد كبير من المتابعين بينه وبين خبر حمل زوجته الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، معتبرين أن هذه اللقطة تكشف جانباً أبوياً مبكراً من شخصية الفنان. التعليقات جاءت متباينة، لكن كثيرين أجمعوا على أن ناصيف "سيكون من أحن الآباء"، فيما كتب أحدهم: "إذا مع بنت خيو هيك، يعني قريباً رح يكون أحلى بيّ بالدنيا".

الفيديو أثار تفاعلاً واسعاً بين محبّي النجم السوري، الذين رأوا فيه صورة مختلفة عن الفنان المعتاد على الحفلات والأضواء، ليظهر هذه المرة بملامح يغلب عليها الفرح والحنان، في رسالة إنسانية عائلية وصلت إلى جمهوره بصدق.

هشام عباس يعاتب شيرين عبد الوهاب: " لازم تفوقي"
06:00

هشام عباس يعاتب شيرين عبد الوهاب: " لازم تفوقي"

حلّ الفنان المصري هشام عباس ضيفاً على برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي عبر إذاعة نجوم إف إم، حيث تطرّق إلى الأزمات الأخيرة التي مرّت بها الفنانة شيرين عبد الوهاب، موجهاً لها رسالة عتاب صريحة ونصيحة محبة.

06:00

هشام عباس يعاتب شيرين عبد الوهاب: " لازم تفوقي"

حلّ الفنان المصري هشام عباس ضيفاً على برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي عبر إذاعة نجوم إف إم، حيث تطرّق إلى الأزمات الأخيرة التي مرّت بها الفنانة شيرين عبد الوهاب، موجهاً لها رسالة عتاب صريحة ونصيحة محبة.

مي كمال الدين تفجّر المستور عن زواجها وانفصالها من أحمد مكي
05:41

مي كمال الدين تفجّر المستور عن زواجها وانفصالها من أحمد مكي

كشفت خبيرة التجميل مي كمال الدين، طليقة الفنان المصري أحمد مكي، تفاصيل جديدة عن علاقتها السابقة به وأسباب الانفصال، بعد موجة من الاتهامات التي وُجّهت إليها على مواقع التواصل.

05:41

مي كمال الدين تفجّر المستور عن زواجها وانفصالها من أحمد مكي

كشفت خبيرة التجميل مي كمال الدين، طليقة الفنان المصري أحمد مكي، تفاصيل جديدة عن علاقتها السابقة به وأسباب الانفصال، بعد موجة من الاتهامات التي وُجّهت إليها على مواقع التواصل.

أسرار خفية تفجّر بيت العائلة في الدراما الجديدة "الوجه الآخر"
05:32

أسرار خفية تفجّر بيت العائلة في الدراما الجديدة "الوجه الآخر"

ينطلق على شاشة الجديد المسلسل الدرامي السوري "الوجه الآخر"، ليكشف خفايا عائلة تعيش على وهم الكمال قبل أن تنهار الحقيقة.

05:32

أسرار خفية تفجّر بيت العائلة في الدراما الجديدة "الوجه الآخر"

ينطلق على شاشة الجديد المسلسل الدرامي السوري "الوجه الآخر"، ليكشف خفايا عائلة تعيش على وهم الكمال قبل أن تنهار الحقيقة.

هشام عباس يعاتب شيرين عبد الوهاب: " لازم تفوقي"
06:00
مي كمال الدين تفجّر المستور عن زواجها وانفصالها من أحمد مكي
05:41
أسرار خفية تفجّر بيت العائلة في الدراما الجديدة "الوجه الآخر"
05:32
أحداث مشوّقة وصراعات عاطفية في "نسمات أيلول"
05:22

