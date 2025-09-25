ناصيف زيتون يخطف القلوب بلقطة عفوية مع ابنة شقيقه

الفيديو، الذي ظهر في بدايته يعزف على الغيتار فيما تؤدي الطفلة أغنيته الشهيرة "نيوتيلا"، عكس أجواء عائلية مفعمة بالدفء والمحبة.

المشهد لم يمر مرور الكرام، إذ ربط عدد كبير من المتابعين بينه وبين خبر حمل زوجته الممثلة ، معتبرين أن هذه اللقطة تكشف جانباً أبوياً مبكراً من شخصية الفنان. التعليقات جاءت متباينة، لكن كثيرين أجمعوا على أن ناصيف "سيكون من أحن الآباء"، فيما كتب أحدهم: "إذا مع بنت خيو هيك، يعني قريباً رح يكون أحلى بيّ بالدنيا".

الفيديو أثار تفاعلاً واسعاً بين محبّي النجم السوري، الذين رأوا فيه صورة مختلفة عن الفنان المعتاد على الحفلات والأضواء، ليظهر هذه المرة بملامح يغلب عليها الفرح والحنان، في رسالة إنسانية عائلية وصلت إلى جمهوره بصدق.