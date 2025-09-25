ريهانا وآساب روكي يرحبان بمولودهما الثالث

اعلنت العالمية عن ولادة مولودها الثالث من مغنّي الرّاب آساب روكي.

ونشرت على صفحتها الخاصة " " صورتين ظهرت في الأولى وهي تحتضن ابنتها، إلى جانب صورة قفازات ملاكمة وردية صغيرة، معلنةً أن الطفلة روكي آيريش مايرز وُلدت في 13 أيلول (سبتمبر) الحالي.