ريهانا وآساب روكي يرحبان بمولودهما الثالث
ريهانا وآساب روكي يرحبان بمولودهما الثالث
ريهانا وآساب روكي يرحبان بمولودهما الثالث

فن

2025-09-25 | 08:41
ريهانا وآساب روكي يرحبان بمولودهما الثالث
Aljadeed
ريهانا وآساب روكي يرحبان بمولودهما الثالث

اعلنت النجمة العالمية ريهانا عن ولادة مولودها الثالث من مغنّي الرّاب آساب روكي.

ونشرت ريهانا على صفحتها الخاصة عبر موقع "انستغرام" صورتين ظهرت في الأولى وهي تحتضن ابنتها، إلى جانب صورة قفازات ملاكمة وردية صغيرة، معلنةً أن الطفلة روكي آيريش مايرز وُلدت في 13 أيلول (سبتمبر) الحالي.
وكانت ريهانا وآيساب روكي، اللذان لديهما ابنان هما رايوت وآر زد إيه، أعلنا عن الحمل في حفل "ميت غالا" 2025 في أيار (مايو) الماضي، حين أطلّت بزيّ أبرز انتفاخ بطنها، وعلّقت بقولها: "حان الوقت لنُظهر للناس ما كنا نخطط له".
 

