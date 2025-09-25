ريهانا وآساب روكي يرحبان بمولودهما الثالث

عرض هذا المنشور على Instagram
تمت مشاركة منشور بواسطة badgalriri (@badgalriri)
تمت مشاركة منشور بواسطة badgalriri (@badgalriri)
لاتزال اصداء "فضيحة قبلة كولدبلاي" الشهيرة بين المدير آندي بايرون والموظفة كريستين كابوت تشهد تطورات.
حلّ الفنان المصري هشام عباس ضيفاً على برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي عبر إذاعة نجوم إف إم، حيث تطرّق إلى الأزمات الأخيرة التي مرّت بها الفنانة شيرين عبد الوهاب، موجهاً لها رسالة عتاب صريحة ونصيحة محبة.
انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر للفنان السوري ناصيف زيتون برفقة ابنة شقيقه الصغيرة، خطف قلوب المتابعين بجرعة من العفوية والحنان.