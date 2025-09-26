فيديو عفوي يجمع نادين الراسي بوالدها يلقى تفاعلاً واسعاً

وظهرت الراسي بكامل تلقائيتها، وهي تؤدي مقطعاً غنائياً بينما يشاركها والدها الغناء، في لحظة عكست روح الألفة والمحبة داخل العائلة.
المقطع لاقى تفاعلاً واسعاً من متابعيها الذين أثنوا على عفويتها وعلاقتها المميزة بوالدها، معتبرين أن هذه المشاهد تُظهر جانباً إنسانياً محبباً من شخصية الفنانة.
بعد الجدل الكبير الذي أثارته تصريحاته الأخيرة بشأن ضعف بعض الممثلين المصريين في نطق اللغة العربية الفصحى، خرج الفنان السوري سلوم حداد عن صمته ليضع النقاط على الحروف ويوضح حقيقة ما قصده.
انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عفوي للممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، ظهرت فيه وهي تستعرض أمام متابعيها رحلة بحثها عن ثياب لطفلها المنتظر من زوجها الفنان السوري ناصيف زيتون.
أكدت الفنانة المصرية رانيا يوسف في تصريح لـ ET بالعربي خبر زواجها من المخرج أحمد جمال، وذلك بعد ظهورهما معاً للمرة الأولى مساء الخميس 25 سبتمبر 2025 خلال حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد في القاهرة.