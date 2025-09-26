فيديو عفوي يجمع نادين الراسي بوالدها يلقى تفاعلاً واسعاً

وظهرت بكامل تلقائيتها، وهي تؤدي مقطعاً غنائياً بينما يشاركها والدها الغناء، في لحظة عكست روح الألفة والمحبة داخل العائلة.

المقطع لاقى تفاعلاً واسعاً من متابعيها الذين أثنوا على عفويتها وعلاقتها المميزة بوالدها، معتبرين أن هذه المشاهد تُظهر جانباً إنسانياً محبباً من شخصية الفنانة.