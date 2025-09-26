الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو عفوي يجمع نادين الراسي بوالدها يلقى تفاعلاً واسعاً
فيديو عفوي يجمع نادين الراسي بوالدها يلقى تفاعلاً واسعاً
فيديو عفوي يجمع نادين الراسي بوالدها يلقى تفاعلاً واسعاً

فن

2025-09-26 | 05:57
فيديو عفوي يجمع نادين الراسي بوالدها يلقى تفاعلاً واسعاً
فيديو عفوي يجمع نادين الراسي بوالدها يلقى تفاعلاً واسعاً

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عفوي للفنانة اللبنانية نادين الراسي وهي تغنّي إلى جانب والدها في أجواء عائلية مليئة بالدفء.

وظهرت الراسي بكامل تلقائيتها، وهي تؤدي مقطعاً غنائياً بينما يشاركها والدها الغناء، في لحظة عكست روح الألفة والمحبة داخل العائلة.

المقطع لاقى تفاعلاً واسعاً من متابعيها الذين أثنوا على عفويتها وعلاقتها المميزة بوالدها، معتبرين أن هذه المشاهد تُظهر جانباً إنسانياً محبباً من شخصية الفنانة.

 

سلوم حداد يوضح تصريحاته المثيرة للجدل حول إتقان الفصحى ويؤكد احترامه للفنانين المصريين
سلوم حداد يوضح تصريحاته المثيرة للجدل حول إتقان الفصحى ويؤكد احترامه للفنانين المصريين

بعد الجدل الكبير الذي أثارته تصريحاته الأخيرة بشأن ضعف بعض الممثلين المصريين في نطق اللغة العربية الفصحى، خرج الفنان السوري سلوم حداد عن صمته ليضع النقاط على الحروف ويوضح حقيقة ما قصده.

فيديو عفوي لدانييلا رحمة خلال استعدادها لاستقبال مولودها يشعل مواقع التواصل
فيديو عفوي لدانييلا رحمة خلال استعدادها لاستقبال مولودها يشعل مواقع التواصل

انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عفوي للممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، ظهرت فيه وهي تستعرض أمام متابعيها رحلة بحثها عن ثياب لطفلها المنتظر من زوجها الفنان السوري ناصيف زيتون.

رانيا يوسف تعلن زواجها من المخرج أحمد جمال وتظهر معه لأول مرة
رانيا يوسف تعلن زواجها من المخرج أحمد جمال وتظهر معه لأول مرة

أكدت الفنانة المصرية رانيا يوسف في تصريح لـ ET بالعربي خبر زواجها من المخرج أحمد جمال، وذلك بعد ظهورهما معاً للمرة الأولى مساء الخميس 25 سبتمبر 2025 خلال حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد في القاهرة.

سلوم حداد يوضح تصريحاته المثيرة للجدل حول إتقان الفصحى ويؤكد احترامه للفنانين المصريين
فيديو عفوي لدانييلا رحمة خلال استعدادها لاستقبال مولودها يشعل مواقع التواصل
رانيا يوسف تعلن زواجها من المخرج أحمد جمال وتظهر معه لأول مرة
أشرف زكي يعلن رغبته في إنهاء مهمته داخل النقابة ومجلس المهن التمثيلية يتمسك ببقائه
