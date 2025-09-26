بلاغ ضد نجل أحمد رزق بتهمة التعدي على ابن رجل أعمال

تقدّم أحد رجال الأعمال ببلاغ رسمي يتهم فيه نجل الفنان المصري بالاعتداء على ابنه والتسبب له بإصابة بالغة تمثّلت في ثقب بالأذن، إثر خلاف نشب بين الطرفين.



