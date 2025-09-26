فنان شهير ينفي صلة القربى بـ ليونيل ميسي بعد تداول شائعات

وجاء توضيح مونتانير بعد انتشار مقطع فيديو قديم له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاحظ فيه المتابعون الشبه الكبير بينه وبين ميسي، ما دفع بعضهم إلى إطلاق شائعات حول وجود صلة عائلية بينهما.
الجدير بالذكر أن المقطع أثار موجة واسعة من التعليقات الطريفة، قبل أن يحسم مونتانير الجدل بتأكيده أن الشبه لا يتعدى كونه مجرد صدفة.
El Deep Fake Messi Montaner es lo mejor que vas a ver hoy! pic.twitter.com/XGQ7KcRU2e
— Matías Reggiardo 🇦🇷🇮🇹🇮🇱 🚀 (@reg_mati) August 6, 2021
بعد الجدل الكبير الذي أثارته تصريحاته الأخيرة بشأن ضعف بعض الممثلين المصريين في نطق اللغة العربية الفصحى، خرج الفنان السوري سلوم حداد عن صمته ليضع النقاط على الحروف ويوضح حقيقة ما قصده.
انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عفوي للممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، ظهرت فيه وهي تستعرض أمام متابعيها رحلة بحثها عن ثياب لطفلها المنتظر من زوجها الفنان السوري ناصيف زيتون.
أكدت الفنانة المصرية رانيا يوسف في تصريح لـ ET بالعربي خبر زواجها من المخرج أحمد جمال، وذلك بعد ظهورهما معاً للمرة الأولى مساء الخميس 25 سبتمبر 2025 خلال حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد في القاهرة.