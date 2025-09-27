اول رد فعل لـ شيماء سيف بعد انباء انفصالها عن محمد كارتر

بدأت الشائعات في الانتشار بعد غيابهما عن الظهور معًا خلال حفل زفاف نجل الفنان ، حيث حضرت شيماء بمفردها وجلست على طاولة بعيدة عن زوجها، ما أثار تساؤلات الجمهور. وزادت التكهنات بعدما أقدمت الفنانة على حذف معظم الصور التي جمعتها بكارتر من حسابها على " "، بالإضافة إلى خطوة لافتة تمثلت في إلغاء متابعته عبر منصات التواصل الاجتماعي.

هذه المؤشرات عززت الحديث عن انفصال جديد بين ، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يواجهان فيها شائعات مشابهة. غير أن المفاجأة تمثلت في رد فعل ، إذ تجاهلت كل ما يُتداول حول حياتها الزوجية، واكتفت بمشاركة صورة لها من حفل الزفاف عبر خاصية " " على "إنستغرام"، من دون أي تعليق يوضح حقيقة ما يتردد.

موقفها الصامت فتح باباً أوسع للتكهنات، إذ اعتبر البعض أن تجاهلها يعدّ بمثابة تأكيد غير مباشر للشائعة، فيما رأى آخرون أنه مجرد محاولة لتجنب الخوض في تفاصيل حياتها الخاصة أمام العلن.

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من بشأن ما يتداول، ليبقى الغموض سيّد الموقف في علاقة الثنائي التي شكّلت لسنوات مادة دسمة للمتابعين على .