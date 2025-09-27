أحلام توجه رسالة مؤثرة لـ أنغام بعد حفلها الناجح في لندن

أحلام شاركت كلماتها عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت: "عسى عمرك يطول وفرحتك دايمه، يتمم شفاك ويديمك ويديم فرحتك وضحكتك، ويجعلك شمعه تنور كل اللي حوليك، يحبك أولادك وأهلك وأحبابك، وإحنا والفن اللي نحبك ونبغى منك يا أغلى أخت في الدنيا كلها. مبروك لنا محبتك اللي هي أهم من كل شي، وعساها دايمه ومبروك نجاحك اللي هو نجاح لنا وللفن العربي كله أنغام نحبك."
الرسالة لاقت تفاعلاً واسعاً من جمهور النجمتين، حيث أثنى المتابعون على العلاقة القوية التي تجمعهما، معتبرين أن هذه الكلمات تجسّد عمق الصداقة والوفاء بينهما. كما تداول رواد السوشال ميديا مقاطع من الحفل الذي شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، وسط إشادة واسعة بأداء أنغام التي عادت لتثبت مجدداً مكانتها المميزة على الساحة الفنية العربية.
تمرّ الممثلة وملكة جمال مصر السابقة إنجي عبد الله بظروف صحية بالغة الصعوبة، بعدما أعلنت عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل أنها تواجه مجددًا ورمًا خطيرًا في جذع المخ، لتعود بذلك إلى رحلة علاجية قاسية ظنّت أنها انتهت منذ سنوات.
كشفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل جانبًا جديدًا من شخصية صديقتها المقربة، الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، مؤكدة أن الصورة التي يعرفها الجمهور عن رضوى لا تعكس حقيقتها بالكامل. ففي الوقت الذي تُعرف فيه رضوى بمواقفها الصارمة تجاه الرجال ودفاعها الشرس عن النساء، أوضحت بوسيل أن خلف هذه الصورة امرأة مرحة ووفية تبذل كل ما في وسعها لدعم من تحب.
تصدرت الفنانة المصرية شيماء سيف وزوجها مدير الإنتاج محمد كارتر محركات البحث، بعد تداول أنباء جديدة عن انفصالهما للمرة الثانية، عقب زواج استمر نحو 7 سنوات.