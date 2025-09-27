أحلام توجه رسالة مؤثرة لـ أنغام بعد حفلها الناجح في لندن

شاركت كلماتها عبر حسابها الرسمي على ، حيث كتبت: "عسى عمرك يطول وفرحتك دايمه، يتمم شفاك ويديمك ويديم فرحتك وضحكتك، ويجعلك شمعه تنور كل اللي حوليك، يحبك أولادك وأهلك وأحبابك، وإحنا والفن اللي نحبك ونبغى منك يا أغلى أخت في كلها. مبروك لنا محبتك اللي هي أهم من كل شي، وعساها دايمه ومبروك نجاحك اللي هو نجاح لنا وللفن كله أنغام نحبك."

لاقت تفاعلاً واسعاً من جمهور النجمتين، حيث أثنى المتابعون على العلاقة القوية التي تجمعهما، معتبرين أن هذه الكلمات تجسّد عمق الصداقة والوفاء بينهما. كما تداول رواد السوشال ميديا مقاطع من الحفل الذي شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، وسط إشادة بأداء أنغام التي عادت لتثبت مجدداً مكانتها المميزة على الساحة الفنية .