ملكة جمال مصر السابقة انجي عبدالله تعاني من ظروف صحية صعبة

إنجي أوضحت في رسالتها أنها تعاني فقدان الإحساس في الجهة اليمنى من جسدها، وصعوبة في البلع، إلى جانب إحساس متواصل بالتيار الكهربائي يسري في كامل جسدها عند القيام بأي حركة—even عند تحريك عينيها. وأضافت أن الأطباء في مصر وخارجها رفضوا إعادة علاجها، بعدما استنفدت كل جلسات الإشعاع والكيماوي المسموح بها منذ عام 2019.

وكشفت أن المستشفى الذي تابعت فيه علاجها سابقًا اشترط توقيعها على إقرار تتحمل فيه مسؤولية أي مضاعفات قد تحدث، الأمر الذي دفعها إلى التراجع خوفًا من المخاطر المحتملة. وكتبت بمرارة: “أنا مش بحاول أتعالج علشان متمسكة بالحياة، أنا بس تعبانة جدًا ، وبدعي ربنا بحاجة واحدة: اللهم لا نسألك رد ولكن نسألك اللطف فيه”.

المؤثر في حديثها كان إشارتهـا إلى شقيقتها، التي تصارع بدورها ورمًا في الرئة والمخ في مرحلته الرابعة، حيث علّقت: “كنت فاكرة إني هخلي منها، لكن حالتي بتتأخر كل شوية”.

واختتمت إنجي رسالتها بتعبير مؤثر عن رضاها بقضاء رغم قسوته، قائلة إن الحياة صعبة ومليئة بالمفاجآت المؤلمة، مطالبة جمهورها بالدعاء لها ولشقيقتها في هذه المحنة القاسية.





