مرام البلوشي تخرج عن صمتها بعد الإفراج عنها ومحاميتها تتوعّد هؤلاء بالملاحقة القانونية

وقالت الشمري في تسجيل صوتي عبر برنامج ET بالعربي إن الاتهامات التي وُجّهت لمرام اقتصرت على “ سكر”، نافية صحة التي تحدثت عن احتجازها 21 يوماً أو إحالتها مباشرة إلى . وأضافت أن الإفراج تم بقرار من المحقق مقابل دفع الغرامة المالية فقط.

المحامية شددت على أن: "المتنمرين يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته"، مؤكدة أن مرام ستلجأ إلى لمحاسبة كل من أساء إليها أو نشر اتهامات باطلة بحقها.

من جهتها، عبّرت الفنانة عن شعورها بالظلم مما تعرّضت له مؤخراً، معربة عن امتنانها لمحاميتها التي وقفت إلى جانبها، ومؤكدة أنها متمسكة بحقها في الدفاع عن سمعتها. كما شددت على أن أي محاولة للنيل منها أو تشويه صورتها "لن تمر مرور الكرام، وستواجَه بالقانون".