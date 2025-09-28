الفنان حمادة بركات يودّع والدته بكلمات مؤثرة

وكشف بركات أن صلاة الجنازة ستُقام عقب صلاة الظهر في مسجد أسد بن الفرات بالدقي، حيث من المقرر أن يشيّع الأهل والأصدقاء والجمهور الراحلة إلى مثواها الأخير.
ويُعرف حمادة بركات بمشاركاته في عدد من الأعمال الدرامية المميزة، أبرزها ظهوره في المسلسل الكوميدي الشهير "الكبير أوي" إلى جانب النجم أحمد مكي، حيث ترك بصمة لافتة في أدواره.
أثار النجم التركي أوزجان دينيز جدلاً واسعاً في ظهوره الأخير، بعدما أطل بلحية بيضاء طويلة لفتت الأنظار وأثارت تعليقات جمهوره، حيث شبّهه البعض بشخصية الرسوم المتحركة الشهيرة "بابا سنفور".
نفى الأمير البريطاني هاري ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن وصف لقائه الأخير بوالده الملك تشارلز الثالث بأنه كان بارداً ومتوترًا.
توجت الشابة ريم حوراني بلقب "ملكة جمال الجنوب" لعام 2025، وسط أجواء احتفالية ضخمة شهدتها إحدى قاعات مدينة صور. الحفل تخلّله عروض فنية وموسيقية، وحضره حشد من الشخصيات الاجتماعية والفنية والإعلامية.