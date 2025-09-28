الأخبار
الفنان حمادة بركات يودّع والدته بكلمات مؤثرة
الفنان حمادة بركات يودّع والدته بكلمات مؤثرة
الفنان حمادة بركات يودّع والدته بكلمات مؤثرة

2025-09-28 | 05:25
الفنان حمادة بركات يودّع والدته بكلمات مؤثرة
الفنان حمادة بركات يودّع والدته بكلمات مؤثرة

أعلن الفنان المصري حمادة بركات وفاة والدته صباح اليوم الأحد، وذلك عبر حسابه على موقع فيسبوك حيث كتب: "اليوم اللي كنت خايف منه طول عمري، أمي في ذمة الله، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

وكشف بركات أن صلاة الجنازة ستُقام عقب صلاة الظهر في مسجد أسد بن الفرات بالدقي، حيث من المقرر أن يشيّع الأهل والأصدقاء والجمهور الراحلة إلى مثواها الأخير.

ويُعرف حمادة بركات بمشاركاته في عدد من الأعمال الدرامية المميزة، أبرزها ظهوره في المسلسل الكوميدي الشهير "الكبير أوي" إلى جانب النجم أحمد مكي، حيث ترك بصمة لافتة في أدواره.

اقرأ ايضا في فن

أوزجان دينيز يثير الجدل بلحيته البيضاء ويستعد لمشاريع فنية جديدة
08:54

أوزجان دينيز يثير الجدل بلحيته البيضاء ويستعد لمشاريع فنية جديدة

أثار النجم التركي أوزجان دينيز جدلاً واسعاً في ظهوره الأخير، بعدما أطل بلحية بيضاء طويلة لفتت الأنظار وأثارت تعليقات جمهوره، حيث شبّهه البعض بشخصية الرسوم المتحركة الشهيرة "بابا سنفور".

08:54

أوزجان دينيز يثير الجدل بلحيته البيضاء ويستعد لمشاريع فنية جديدة

أثار النجم التركي أوزجان دينيز جدلاً واسعاً في ظهوره الأخير، بعدما أطل بلحية بيضاء طويلة لفتت الأنظار وأثارت تعليقات جمهوره، حيث شبّهه البعض بشخصية الرسوم المتحركة الشهيرة "بابا سنفور".

الأمير هاري ينفي التوتر في لقائه بالملك تشارلز
08:48

الأمير هاري ينفي التوتر في لقائه بالملك تشارلز

نفى الأمير البريطاني هاري ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن وصف لقائه الأخير بوالده الملك تشارلز الثالث بأنه كان بارداً ومتوترًا.

08:48

الأمير هاري ينفي التوتر في لقائه بالملك تشارلز

نفى الأمير البريطاني هاري ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن وصف لقائه الأخير بوالده الملك تشارلز الثالث بأنه كان بارداً ومتوترًا.

ريم حوراني تتوج بلقب "ملكة جمال الجنوب"
Play
08:02
Play

ريم حوراني تتوج بلقب "ملكة جمال الجنوب"


توجت الشابة ريم حوراني بلقب "ملكة جمال الجنوب" لعام 2025، وسط أجواء احتفالية ضخمة شهدتها إحدى قاعات مدينة صور. الحفل تخلّله عروض فنية وموسيقية، وحضره حشد من الشخصيات الاجتماعية والفنية والإعلامية.

08:02

ريم حوراني تتوج بلقب "ملكة جمال الجنوب"


توجت الشابة ريم حوراني بلقب "ملكة جمال الجنوب" لعام 2025، وسط أجواء احتفالية ضخمة شهدتها إحدى قاعات مدينة صور. الحفل تخلّله عروض فنية وموسيقية، وحضره حشد من الشخصيات الاجتماعية والفنية والإعلامية.

