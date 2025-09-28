أحمد السقا ينجو من حادث سير خطير ويطمئن جمهوره

مدير أعماله أوضح في تصريحات صحفية أن الحادث وقع يوم الجمعة بعد خروج السقا من ، مشيرًا إلى أن السقا لم يكن يقود السيارة بنفسه، بل كان برفقة سائقه الخاص. وأضاف أن السقا توجه مباشرةً إلى المستشفى لإجراء الفحوص الطبية اللازمة، وتبين أنه لم يصب سوى بكدمات بسيطة، ليعود بعدها إلى منزله وهو بحالة صحية جيدة.

في السياق نفسه، حرص الفنان الشاب على طمأنة الجمهور عبر حسابه على "إنستجرام"، حيث كتب في خاصية الستوري: "الحمد لله ربنا سترها ووالدي بخير.. ربنا يبعد عنكم كل شر وصدمات".

الخبر أثار تفاعلًا واسعًا عبر ، حيث أعرب محبو السقا وزملاؤه الفنانون عن ارتياحهم لسلامته، متمنين له دوام الصحة والعافية.