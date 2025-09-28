لقطات نادرة تجمع محمد رمضان بابنته "حنين" في عيد ميلادها

وأرفق محمد رمضان التدوينة برسالة مؤثرة قال فيها: "ربنا يحمي ويحفظ بناتنا جميعًا ويفرحنا بيهم.. كل سنة وانتي طيبة يا قلب أبوكي".
الصور التي شاركها رمضان لاقت تفاعلاً واسعاً بين جمهوره ومتابعيه، الذين قدّموا التهاني له ولابنته، متمنين لها العمر المديد والسعادة. كما حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة "حنين"، حيث علّقت الفنانة جومانا مراد: "كل سنة وإنتي طيبة يا حنين"، فيما اكتفت الفنانة آيتن عامر والفنان عصام السقا بوضع قلوب تعبيراً عن المحبة.
أثار النجم التركي أوزجان دينيز جدلاً واسعاً في ظهوره الأخير، بعدما أطل بلحية بيضاء طويلة لفتت الأنظار وأثارت تعليقات جمهوره، حيث شبّهه البعض بشخصية الرسوم المتحركة الشهيرة "بابا سنفور".
نفى الأمير البريطاني هاري ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن وصف لقائه الأخير بوالده الملك تشارلز الثالث بأنه كان بارداً ومتوترًا.
توجت الشابة ريم حوراني بلقب "ملكة جمال الجنوب" لعام 2025، وسط أجواء احتفالية ضخمة شهدتها إحدى قاعات مدينة صور. الحفل تخلّله عروض فنية وموسيقية، وحضره حشد من الشخصيات الاجتماعية والفنية والإعلامية.