لقطات نادرة تجمع محمد رمضان بابنته "حنين" في عيد ميلادها

وأرفق التدوينة برسالة مؤثرة قال فيها: "ربنا يحمي ويحفظ بناتنا جميعًا ويفرحنا بيهم.. كل سنة وانتي طيبة يا قلب أبوكي".

الصور التي شاركها لاقت تفاعلاً واسعاً بين جمهوره ومتابعيه، الذين قدّموا التهاني له ولابنته، متمنين لها العمر المديد والسعادة. كما حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة "حنين"، حيث علّقت الفنانة : "كل سنة وإنتي طيبة يا حنين"، فيما اكتفت الفنانة آيتن عامر والفنان بوضع قلوب تعبيراً عن المحبة.

عرض هذا المنشور على Instagram

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎ Ramadan‎‏ (@‏‎mr1‎‏)‎‏



