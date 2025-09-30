سلوم حداد يبكي خلال المؤتمر الصحافي لمسرحية "الزير سالم" في ابو ظبي

وظهر سلوم حداد خلال المؤتمر وهو يبكي أثناء توجيهه الشكر للجهة المنتجة للمسرحية، ليستطرد حديثه بطلب الأذن لإهداء العرض لروح من عمل على نجاح مسلسل "الزير سالم"، وهم كل من الكاتب السوري الراحل ممدوح عدوان، والفنان السوري الراحل خالد تاجا.
ومع تصفيق الحضور تابع حداد اهدائه الى روح المخرج السوري الراحل حاتم علي، الذي عمل على اخراج مسلسل "الزير سالم" التاريخي الشهير.
أشعلت صورة متداولة للفنان المصري الكبير عادل إمام مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما ظهر فيها جالسًا على كرسي متحرك داخل الحرم المكي أثناء أداء مناسك العمرة.
أشعلت الإعلامية الأردنية نادية الزعبي مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن شاركت متابعيها قصة طريفة وصلتها من إحدى السيدات تتعلق بموقف غيرة غير معتاد كان محوره النجمة اللبنانية هيفاء وهبي.
واجهت الفنانة دينا سيلًا من الانتقادات بعد افتتاحها أول أكاديمية للرقص الشرقي في مصر، خاصةً بسبب ظهور رجال ونساء معًا في حفل الافتتاح. وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بتوقيت الشمس" عبر قناة "الشمس".