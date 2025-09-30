حسين الشرع والد الرئيس السوري احمد الشرع ينتقد الإساءة لـ مصر

وقال السيد حسين الشرع: "مصر الأخ الأكبر لكل البلاد العربية تاريخا وحاضرا ومستقبلا، ومن يسيء لمصر فكأنما يسيء لأمة العرب والمسلمين".
وأضاف الشرع: "مصر لها دور وتاريخ لا يجوز المساس به، رحبوا بنا في عز الازمة ولم يتعاملوا معنا كلاجئين".
وتابع: "مصر لا تحتاج الى شكرنا لأنها هي المضيافة التي تفتح أبوابها دائما، أهلنا في مصر في القلب دائما وسيبقى الود بيننا".
أشعلت صورة متداولة للفنان المصري الكبير عادل إمام مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما ظهر فيها جالسًا على كرسي متحرك داخل الحرم المكي أثناء أداء مناسك العمرة.
أشعلت الإعلامية الأردنية نادية الزعبي مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن شاركت متابعيها قصة طريفة وصلتها من إحدى السيدات تتعلق بموقف غيرة غير معتاد كان محوره النجمة اللبنانية هيفاء وهبي.
واجهت الفنانة دينا سيلًا من الانتقادات بعد افتتاحها أول أكاديمية للرقص الشرقي في مصر، خاصةً بسبب ظهور رجال ونساء معًا في حفل الافتتاح. وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بتوقيت الشمس" عبر قناة "الشمس".