حسين الشرع والد الرئيس السوري احمد الشرع ينتقد الإساءة لـ مصر

وقال السيد : "مصر الأخ الأكبر لكل البلاد تاريخا وحاضرا ومستقبلا، ومن يسيء لمصر فكأنما يسيء لأمة العرب والمسلمين".

وأضاف : "مصر لها دور وتاريخ لا يجوز المساس به، رحبوا بنا في عز الازمة ولم يتعاملوا معنا كلاجئين".

وتابع: "مصر لا تحتاج الى شكرنا لأنها هي المضيافة التي تفتح أبوابها دائما، أهلنا في مصر في القلب دائما وسيبقى الود بيننا".