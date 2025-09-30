دينا تكشف الحقيقة وراء وجود رجال في أكاديميتها للرقص!

وأوضحت دينا أن فكرتها ليست ، وقالت: "السناتر موجودة في مصر مالية البلد، في أكتر من 120 مركز رقص... لكن الفرق إني بعمل حاجة فيها متخصصين في التمثيل والرقص واللاتيني، مش مجرد مكان للهلس".

وعن الضجة التي أثيرت حول وجود الرجال، شددت: "الحفلة كانت احتفال ورقص.. دا من حقنا. لكن الأكاديمية نفسها للستات بس، وما فيش مجال أعمل مكان رقص شرقي مفتوح. أنا بخاف على نفسي، وكل الاعتراضات غير واقعية".