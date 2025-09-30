دينا تكشف الحقيقة وراء وجود رجال في أكاديميتها للرقص!

وأوضحت دينا أن فكرتها ليست جديدة، وقالت: "السناتر موجودة في مصر مالية البلد، في أكتر من 120 مركز رقص... لكن الفرق إني بعمل حاجة أكاديمية فيها متخصصين في التمثيل والرقص الشعبي واللاتيني، مش مجرد مكان للهلس".
وعن الضجة التي أثيرت حول وجود الرجال، شددت: "الحفلة كانت احتفال ورقص.. دا من حقنا. لكن الأكاديمية نفسها للستات بس، وما فيش مجال أعمل مكان رقص شرقي مفتوح. أنا بخاف على نفسي، وكل الاعتراضات غير واقعية".
في حلقة خاصة من برنامج "ليلى X" عبر قناة الجديد، أطلقت ليلى عبد اللطيف توقعًا جديدًا أثار القلق والحزن في آن واحد، حيث أشارت إلى أنّ لبنان سيشهد في المرحلة المقبلة حدثًا مؤسفًا يؤدي إلى حالة من الحداد العام، مع أجواء حزن كبيرة تعم أوساط الطائفة المسيحية بشكل خاص.
في حلقة خاصة من برنامج "نيشان X ليلى" عبر قناة الجديد، أطلقت ليلى عبد اللطيف توقعًا جديدًا يتعلق بالسيدة الأولى نعمت عون، مشيرة إلى أنها ستدخل قريبًا في مبادرات إنسانية بارزة ستحظى بدعم مباشر من الرئيس جوزاف عون.
أشعلت صورة متداولة للفنان المصري الكبير عادل إمام مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما ظهر فيها جالسًا على كرسي متحرك داخل الحرم المكي أثناء أداء مناسك العمرة.