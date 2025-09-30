حقيقة تأدية عادل امام مناسك العمرة على كرسي متحرك!

المشهد أثار موجة من التفاعل والدعاء للزعيم، الذي تجاوز عمره الخامسة والثمانين، حيث عبّر جمهوره عن تأثره باللقطة وتمنياته له بالصحة والعافية.

لكن سرعان ما بدأت التساؤلات تُثار حول حقيقة الصورة، إذ أشار بعض المتابعين إلى تفاصيل اعتبروها غير منطقية، مثل آلية السماح بوجود كراسٍ متحركة في صحن المشرفة، وهو أمر تنظمه السلطات بدقة ويقتصر على الحالات المصرح لها طبيًا.

وبعد ساعات من الجدل، دخلت منصات متخصصة في تحليل الصور الرقمية، إلى جانب وسائل إعلام ، على خط القضية، ليتبين أن اللقطة غير حقيقية.

وأكدت التحليلات باستخدام تقنيات كشف التزييف العميق (Deepfake) أن الصورة أُنتجت عبر ، مع وجود مؤشرات واضحة على التلاعب البصري. كما لم تصدر أسرة الفنان أي بيان أو صورة تؤكد قيامه بأداء مؤخرًا، ما حسم الجدل نهائيًا.