ليلى عبد اللطيف: لبنان يلبس ثوب الحداد وأجواء الحزن تعم الطائفة المسيحية

في حلقة خاصة من برنامج "ليلى X" عبر ، أطلقت ليلى توقعًا جديدًا أثار القلق والحزن في آن واحد، حيث أشارت إلى أنّ سيشهد في المرحلة المقبلة حدثًا مؤسفًا يؤدي إلى من الحداد العام، مع أجواء حزن كبيرة تعم أوساط الطائفة بشكل خاص.