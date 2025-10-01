باميلا الكيك ضيفة الحلقة الأولى من "المؤثر الحقيقي"

البرنامج الذي يعرض أسبوعيًا عبر الشاشة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت بيروت، يقدّم مساحة حوارية تفاعلية تجمع بين شخصيات من خلفيات مختلفة، يجمعها تأثيرها في مجتمعاتها عبر الإعلام التقليدي أو المنصات الرقمية. ويأتي ليشكّل إضافة جديدة إلى البرامج الحوارية اللبنانية التي تركّز على عالم المؤثرين وتجاربهم.
شاركت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها مجددًا واحدة من أصعب المحطات التي مرت بها في حياتها، مستذكرة رحلتها المؤلمة مع مرض سرطان الثدي، الذي خاضت معه معركة قاسية قبل أن تنجح في التغلب عليه وتستعيد عافيتها.
علّق الفنان المغربي سعد لمجرد على الأحداث التي يشهدها المغرب في الساعات الأخيرة، حيث وجّه رسالة إلى جمهوره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي دعا فيها إلى التمسك بالحوار والسلمية.
تعلن قناة "الجديد" عن تعديل مواعيد عرض المسلسل المصري "وتقابل حبيب"، حيث سيُعرض هذا الأسبوع يوم الخميس 2 تشرين الأول 2025 ويوم السبت 4 تشرين الأول 2025 في تمام الساعة 21:30 بتوقيت بيروت.