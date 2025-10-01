باميلا الكيك ضيفة الحلقة الأولى من "المؤثر الحقيقي"

ينطلق مساء غد الخميس برنامج "المؤثر الحقيقي" مع الإعلامية ، في تجربة تسعى إلى تسليط الضوء على أبرز المؤثرين في .





وتستضيف الحلقة الأولى الممثلة الكيك، إلى جانب مجموعة من الأسماء البارزة على منصات التواصل، وهم سليمان عاجي، وجود الجمعاني، وبيتر كونداكجيان.