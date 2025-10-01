تعديل موعد عرض "وتقابل حبيب" على الجديد

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها مجددًا واحدة من أصعب المحطات التي مرت بها في حياتها، مستذكرة رحلتها المؤلمة مع مرض سرطان الثدي، الذي خاضت معه معركة قاسية قبل أن تنجح في التغلب عليه وتستعيد عافيتها.



