تعديل موعد عرض "وتقابل حبيب" على الجديد

المسلسل الذي يواصل إثارة التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #وتقابل_حبيب، يقدّم مزيجاً من التشويق والدراما العاطفية، حيث تكشف الحلقات عن سرّ قديم يكسر الصمت، ومنافس جديد يزرع الغيرة، في حين يستمر الحب في النمو رغم العوائق والصراعات.
شاركت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها مجددًا واحدة من أصعب المحطات التي مرت بها في حياتها، مستذكرة رحلتها المؤلمة مع مرض سرطان الثدي، الذي خاضت معه معركة قاسية قبل أن تنجح في التغلب عليه وتستعيد عافيتها.
علّق الفنان المغربي سعد لمجرد على الأحداث التي يشهدها المغرب في الساعات الأخيرة، حيث وجّه رسالة إلى جمهوره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي دعا فيها إلى التمسك بالحوار والسلمية.
ينطلق مساء غد الخميس برنامج "المؤثر الحقيقي" مع الإعلامية اللبنانية ريما كركي، في تجربة جديدة تسعى إلى تسليط الضوء على أبرز المؤثرين في العالم العربي.