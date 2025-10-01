إليسا تكشف عن أصعب فصول حياتها.. هكذا واجهت سرطان الثدي

وفي منشور عبر حسابها الرسمي على منصة " "، نشرت إليسا مقطع فيديو يوثّق مراحل علاجها، ويستعرض بعض اللحظات المؤثرة التي عاشتها خلال تلك التجربة. وأرفقت الفيديو برسالة مؤثرة بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي (أكتوبر الوردي)، جاء فيها: "في كل أكتوبر، أتذكّر المعركة التي خضتها والقوة التي اكتشفتها في داخلي. الكشف المبكر أنقذ حياتي. من فضلك لا تنتظر، افحص نفسك ومن تحب. اجعلوا الفحوصات أولوية، وادعموا بعضكم البعض، وانشروا الوعي".

وقد حظيت رسالة إليسا بتفاعل واسع من قبل متابعيها، الذين عبّروا عن احترامهم الكبير لشجاعتها في استعادة هذه الذكرى ومشاركتها مع الآخرين، معتبرين أنها تواصل أداء دورها الإنساني إلى جانب الفني، من خلال دعم قضايا الصحة العامة ونشر ثقافة الكشف المبكر، خاصة بين النساء.