تلغي لولا يونغ جميع أنشطتها بعد وعكة صادمة

وأوضحت يونغ، البالغة من العمر أربعاً وعشرين سنة، أنها ستأخذ فترة استراحة غير محددة، قائلةً: "يؤسفني إلغاء كلّ مشاريعي المقرّرة في المستقبل القريب، وآمل أن تمنحوني فرصة ثانية عندما أعود أقوى بعد تطوير نفسي."
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع طريف للنجم البريطاني توم هولاند، حسم من خلاله الجدل حول علاقته بالنجمة العالمية زيندايا، بعدما صحّح لأحد المراسلين الذي وصفها بأنها "حبيبته"، ليرد مبتسمًا: "خطيبتي". هذه الكلمة البسيطة كانت بمثابة إعلان رسمي لأول مرة عن خبر خطوبتهما الذي شغل الصحافة منذ بداية عام 2025.
خلال العرض الأول لفيلمه الجديد Jay Kelly في مهرجان نيويورك السينمائي، تحدث النجم العالمي جورج كلوني عن تفاصيل من حياته العائلية وتجربة الأبوة مع طفليه التوأم ألكسندر وإيلا، مؤكدًا أن حياته الواقعية تختلف كثيرًا عن الدور الذي يجسده في العمل.
تعيش هوليوود حالة من الترقب بعد أن كشفت تقارير صحفية عن نية النجم العالمي توم كروز الزواج من الممثلة الكوبية الإسبانية آنا دي أرماس، في حفل غير تقليدي قد يكون الأغرب في تاريخ الوسط الفني.