تلغي لولا يونغ جميع أنشطتها بعد وعكة صادمة

وأوضحت يونغ، البالغة من العمر أربعاً وعشرين سنة، أنها ستأخذ فترة استراحة غير محددة، قائلةً: "يؤسفني إلغاء كلّ مشاريعي المقرّرة في القريب، وآمل أن تمنحوني فرصة ثانية عندما أعود أقوى بعد تطوير نفسي."