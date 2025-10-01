كارن وازن تكشف عن إصابتها باضطراب في نظم القلب وتوجّه رسالة توعوية

وبمناسبة للقلب الذي صادف الإثنين 29 أيلول، نشرت وازن عبر حسابها على " " صوراً لها من المستشفى وأخرى من منزلها، موثّقة بلحظات شخصية مؤثرة، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: "أنا أشارك هذا لأن أي شخص يعاني من اضطراب في نظم القلب يعرف كم يمكن أن يكون الأمر مرهقاً. أنت لست وحدك، ومعرفة ما يحدث داخل قلبك يمكن أن يجعل كل ذلك أقل رعباً."

وأوضحت وازن أن حالتها "غير مهددة للحياة لكنها تؤدي إلى تسارع مفاجئ وكبير في ضربات القلب"، مشيرة إلى أنها في المرة الأولى التي تعرضت فيها للنوبة اعتقدت أنها تمرّ بنوبة هلع، قبل أن تُنقل بشكل طارئ إلى المستشفى حيث تبيّن أن معدل نبضها تجاوز 200 نبضة في الدقيقة.

وأضافت أنها تعلّمت مع الوقت أساليب للتخفيف من النوبات مثل تمارين التنفس التي قد تُساعد أحياناً في خفض معدل ضربات القلب، لكنها لفتت إلى أن العلاج الجذري الوحيد يتمثل في إجراء طبي يُعرف بـ"كيّ القلب" (Heart Ablation)، وهو ما لا تزال تؤجله حتى الآن.

وعن طريقة تعايشها مع المرض، أوضحت وازن أنها تلجأ إلى الاستلقاء وإيقاف أي نشاط بدني عند بدء النوبة، وتستخدم جهازاً لمراقبة نبضها ما يمنحها شعوراً بالتحكّم إلى أن تمرّ الأزمة.

رسالة لاقت تفاعلاً واسعاً بين متابعيها الذين اعتبروا مصارحتها خطوة شجاعة وملهمة، خصوصاً أنها تأتي في إطار التوعية بأهمية الفحوص الدورية والاهتمام بصحة القلب.