أزمة عاطفية بين آريانا غراندي وإيثان سلاتر… هل تقترب العلاقة من الانفصال؟
أزمة عاطفية بين آريانا غراندي وإيثان سلاتر… هل تقترب العلاقة من الانفصال؟
أزمة عاطفية بين آريانا غراندي وإيثان سلاتر… هل تقترب العلاقة من الانفصال؟

فن

2025-10-01 | 11:04
أزمة عاطفية بين آريانا غراندي وإيثان سلاتر… هل تقترب العلاقة من الانفصال؟
Aljadeed
أزمة عاطفية بين آريانا غراندي وإيثان سلاتر… هل تقترب العلاقة من الانفصال؟

ظن الممثل والمغني الأميركي إيثان سلاتر أن ارتباطه بالنجمة العالمية آريانا غراندي سيكون أشبه بقصة حب خيالية، لكن بعد عامين من العلاقة التي أثارت الكثير من الجدل، يبدو أن هذه القصة تواجه اختباراً صعباً.

تقارير صحفية بريطانية، أبرزها من موقع ديلي ميل، كشفت أن غراندي (32 عاماً) وسلاتر (33 عاماً)، اللذين تعرّفا أثناء تصوير فيلم Wicked، يمران بأزمة عاطفية حقيقية. وبحسب المصادر، يشعر سلاتر بالإرهاق من “السيرك” الذي تعيش فيه آريانا، حيث ينقسم وقتها بين حفلاتها الموسيقية المزدحمة، وجدول أعمالها الضاغط، بالإضافة إلى الترويج لفيلمها القادم For Good.

التحديات لا تقتصر على ضغوط العمل، بل تمتد إلى صعوبة قضاء الوقت معاً، إذ يرغب سلاتر في التواجد أكثر بجانب ابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات، والذي أنجبه من زوجته السابقة ليلي جاي.

وتشير التقارير إلى أن تاريخ العلاقات المضطرب لآريانا قد يكون عاملاً إضافياً في الأزمة، إذ لم يُكتب الاستمرار لعلاقاتها السابقة، سواء مع الممثل بيت ديفيدسون (31 عاماً) أو زوجها السابق دالتون غوميز (30 عاماً).

يُذكر أن علاقة غراندي وسلاتر منذ بدايتها وُصفت بالجدلية، حيث وُجهت لهما انتقادات واسعة واعتُبرا “مدمري منازل”، كون آريانا كانت لا تزال مرتبطة بدالتون غوميز وقتها، فيما ترك إيثان زوجته ليلي جاي بعد فترة قصيرة من إنجابها طفلهما.

وبينما لم يخرج الطرفان بتصريح رسمي يؤكد الانفصال، تؤكد المصادر المقربة أن التوترات الأخيرة قد تجعل استمرار العلاقة أكثر صعوبة.

اول اعلان رسمي من توم هولاند عن خطبته لـ زندايا
13:00

اول اعلان رسمي من توم هولاند عن خطبته لـ زندايا

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع طريف للنجم البريطاني توم هولاند، حسم من خلاله الجدل حول علاقته بالنجمة العالمية زيندايا، بعدما صحّح لأحد المراسلين الذي وصفها بأنها "حبيبته"، ليرد مبتسمًا: "خطيبتي". هذه الكلمة البسيطة كانت بمثابة إعلان رسمي لأول مرة عن خبر خطوبتهما الذي شغل الصحافة منذ بداية عام 2025.

13:00

اول اعلان رسمي من توم هولاند عن خطبته لـ زندايا

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع طريف للنجم البريطاني توم هولاند، حسم من خلاله الجدل حول علاقته بالنجمة العالمية زيندايا، بعدما صحّح لأحد المراسلين الذي وصفها بأنها "حبيبته"، ليرد مبتسمًا: "خطيبتي". هذه الكلمة البسيطة كانت بمثابة إعلان رسمي لأول مرة عن خبر خطوبتهما الذي شغل الصحافة منذ بداية عام 2025.

جورج كلوني وزوجته امل كلوني يكشفان أسرار حياتهما العائلية
12:54

جورج كلوني وزوجته امل كلوني يكشفان أسرار حياتهما العائلية

خلال العرض الأول لفيلمه الجديد Jay Kelly في مهرجان نيويورك السينمائي، تحدث النجم العالمي جورج كلوني عن تفاصيل من حياته العائلية وتجربة الأبوة مع طفليه التوأم ألكسندر وإيلا، مؤكدًا أن حياته الواقعية تختلف كثيرًا عن الدور الذي يجسده في العمل.

12:54

جورج كلوني وزوجته امل كلوني يكشفان أسرار حياتهما العائلية

خلال العرض الأول لفيلمه الجديد Jay Kelly في مهرجان نيويورك السينمائي، تحدث النجم العالمي جورج كلوني عن تفاصيل من حياته العائلية وتجربة الأبوة مع طفليه التوأم ألكسندر وإيلا، مؤكدًا أن حياته الواقعية تختلف كثيرًا عن الدور الذي يجسده في العمل.

بعد طلاق نيكول كيدمان..توم كروز يستعد لزفاف اسطوري مع آنا دي أرماس
12:50

بعد طلاق نيكول كيدمان..توم كروز يستعد لزفاف اسطوري مع آنا دي أرماس

تعيش هوليوود حالة من الترقب بعد أن كشفت تقارير صحفية عن نية النجم العالمي توم كروز الزواج من الممثلة الكوبية الإسبانية آنا دي أرماس، في حفل غير تقليدي قد يكون الأغرب في تاريخ الوسط الفني.

12:50

بعد طلاق نيكول كيدمان..توم كروز يستعد لزفاف اسطوري مع آنا دي أرماس

تعيش هوليوود حالة من الترقب بعد أن كشفت تقارير صحفية عن نية النجم العالمي توم كروز الزواج من الممثلة الكوبية الإسبانية آنا دي أرماس، في حفل غير تقليدي قد يكون الأغرب في تاريخ الوسط الفني.

اول اعلان رسمي من توم هولاند عن خطبته لـ زندايا
13:00
جورج كلوني وزوجته امل كلوني يكشفان أسرار حياتهما العائلية
12:54
بعد طلاق نيكول كيدمان..توم كروز يستعد لزفاف اسطوري مع آنا دي أرماس
12:50
الافراج عن مديرة اعمال نجوم تركيا عائشة باريم بحضور خالد ارغينتش
12:43

