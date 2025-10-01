أزمة عاطفية بين آريانا غراندي وإيثان سلاتر… هل تقترب العلاقة من الانفصال؟

تقارير صحفية بريطانية، أبرزها من موقع ، كشفت أن (32 عاماً) وسلاتر (33 عاماً)، اللذين تعرّفا أثناء تصوير فيلم Wicked، يمران بأزمة عاطفية حقيقية. وبحسب المصادر، يشعر سلاتر بالإرهاق من “السيرك” الذي تعيش فيه آريانا، حيث ينقسم وقتها بين حفلاتها الموسيقية المزدحمة، وجدول أعمالها الضاغط، بالإضافة إلى الترويج لفيلمها القادم For Good.

التحديات لا تقتصر على ضغوط العمل، بل تمتد إلى صعوبة قضاء الوقت معاً، إذ يرغب سلاتر في التواجد أكثر بجانب ابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات، والذي أنجبه من زوجته السابقة ليلي جاي.

وتشير التقارير إلى أن تاريخ العلاقات المضطرب لآريانا قد يكون عاملاً إضافياً في الأزمة، إذ لم يُكتب الاستمرار لعلاقاتها السابقة، سواء مع الممثل بيت ديفيدسون (31 عاماً) أو زوجها السابق دالتون (30 عاماً).

يُذكر أن علاقة غراندي وسلاتر منذ بدايتها وُصفت بالجدلية، حيث وُجهت لهما انتقادات واعتُبرا “مدمري منازل”، كون آريانا كانت لا تزال مرتبطة بدالتون غوميز وقتها، فيما ترك إيثان زوجته ليلي جاي بعد فترة قصيرة من إنجابها طفلهما.

وبينما لم يخرج الطرفان بتصريح رسمي يؤكد الانفصال، تؤكد المصادر المقربة أن التوترات قد تجعل استمرار العلاقة أكثر صعوبة.