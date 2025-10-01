الأخبار
الافراج عن مديرة اعمال نجوم تركيا عائشة باريم بحضور خالد ارغينتش
الافراج عن مديرة اعمال نجوم تركيا عائشة باريم بحضور خالد ارغينتش
A-
A+

الافراج عن مديرة اعمال نجوم تركيا عائشة باريم بحضور خالد ارغينتش

فن

2025-10-01 | 12:43
الافراج عن مديرة اعمال نجوم تركيا عائشة باريم بحضور خالد ارغينتش
Aljadeed
الافراج عن مديرة اعمال نجوم تركيا عائشة باريم بحضور خالد ارغينتش

مثُلت مديرة الأعمال التركية عائشة باريم، صاحبة وكالة ID İletişim الشهيرة، أمام المحكمة في إسطنبول للمرة الثانية منذ اعتقالها في 28 يناير الماضي، بتهم تتعلق بمظاهرات حديقة غيزي التي وقعت قبل 12 عامًا.

النيابة العامة طالبت بسجنها لفترة تتراوح بين 22 و30 عامًا بتهمة "المساعدة في محاولة الإطاحة بالحكومة"، لكن المحكمة قررت الإفراج عنها مؤقتًا مع فرض شروط مشددة تشمل حظر السفر إلى الخارج وعدم مغادرة منزلها إلا بموافقة مسبقة، على أن تُعقد الجلسة المقبلة في 11 فبراير 2026.

الجلسة شهدت حضورًا واسعًا لعدد من أبرز نجوم الدراما التركية، الذين مثلوا كشهود وأكدوا أن باريم لم يكن لها أي دور في توجيههم أو التأثير عليهم للمشاركة في احتجاجات غيزي. ومن بين الحاضرين خالد أرغنتش وزوجته بيرجوزار كوريل، محمد جونسور، نجاة إيشلر، نهير أردوغان، رضا كوجا أوغلو، سيدا دوفينجي، زافر ألغوز، هومييرا أداك، سلمى إرجيك، وشكران أوفالي، بالإضافة إلى السيناريست إيجي يورنش الذي حضر لدعمها.

بيرجوزار كوريل أكدت في شهادتها أنها وزوجها ذهبا إلى المظاهرات بمحض إرادتهما من دون أي تدخل من عائشة، فيما قال الممثل نجاة إيشلر: "أن يوجّهني أحد للمشاركة أمر أعتبره إهانة". بدورهما شدد خالد أرغنتش ورضا كوجا أوغلو على أن مشاركتهما كانت بقرار شخصي بحت.

من جانبها، جددت باريم دفاعها مؤكدة أن علاقتها بالفنانين اقتصرت فقط على دورها المهني كمديرة أعمال، وأنها لم تمارس أي نشاط سياسي، ما يعزز موقفها القانوني أمام المحكمة.

يُذكر أن عائشة باريم، المولودة عام 1970، أسست وكالتها ID İletişim عام 2002، وأصبحت من أبرز شركات إدارة أعمال الفنانين في تركيا، حيث تشرف على مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم أصلي أنفر، فهرية أفجين، علي أتاي، ميرفي ديزدار، برجي أكالاي وغيرهم.

اقرأ ايضا في فن

اول اعلان رسمي من توم هولاند عن خطبته لـ زندايا
13:00

اول اعلان رسمي من توم هولاند عن خطبته لـ زندايا

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع طريف للنجم البريطاني توم هولاند، حسم من خلاله الجدل حول علاقته بالنجمة العالمية زيندايا، بعدما صحّح لأحد المراسلين الذي وصفها بأنها "حبيبته"، ليرد مبتسمًا: "خطيبتي". هذه الكلمة البسيطة كانت بمثابة إعلان رسمي لأول مرة عن خبر خطوبتهما الذي شغل الصحافة منذ بداية عام 2025.

13:00

اول اعلان رسمي من توم هولاند عن خطبته لـ زندايا

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع طريف للنجم البريطاني توم هولاند، حسم من خلاله الجدل حول علاقته بالنجمة العالمية زيندايا، بعدما صحّح لأحد المراسلين الذي وصفها بأنها "حبيبته"، ليرد مبتسمًا: "خطيبتي". هذه الكلمة البسيطة كانت بمثابة إعلان رسمي لأول مرة عن خبر خطوبتهما الذي شغل الصحافة منذ بداية عام 2025.

جورج كلوني وزوجته امل كلوني يكشفان أسرار حياتهما العائلية
12:54

جورج كلوني وزوجته امل كلوني يكشفان أسرار حياتهما العائلية

خلال العرض الأول لفيلمه الجديد Jay Kelly في مهرجان نيويورك السينمائي، تحدث النجم العالمي جورج كلوني عن تفاصيل من حياته العائلية وتجربة الأبوة مع طفليه التوأم ألكسندر وإيلا، مؤكدًا أن حياته الواقعية تختلف كثيرًا عن الدور الذي يجسده في العمل.

12:54

جورج كلوني وزوجته امل كلوني يكشفان أسرار حياتهما العائلية

خلال العرض الأول لفيلمه الجديد Jay Kelly في مهرجان نيويورك السينمائي، تحدث النجم العالمي جورج كلوني عن تفاصيل من حياته العائلية وتجربة الأبوة مع طفليه التوأم ألكسندر وإيلا، مؤكدًا أن حياته الواقعية تختلف كثيرًا عن الدور الذي يجسده في العمل.

بعد طلاق نيكول كيدمان..توم كروز يستعد لزفاف اسطوري مع آنا دي أرماس
12:50

بعد طلاق نيكول كيدمان..توم كروز يستعد لزفاف اسطوري مع آنا دي أرماس

تعيش هوليوود حالة من الترقب بعد أن كشفت تقارير صحفية عن نية النجم العالمي توم كروز الزواج من الممثلة الكوبية الإسبانية آنا دي أرماس، في حفل غير تقليدي قد يكون الأغرب في تاريخ الوسط الفني.

12:50

بعد طلاق نيكول كيدمان..توم كروز يستعد لزفاف اسطوري مع آنا دي أرماس

تعيش هوليوود حالة من الترقب بعد أن كشفت تقارير صحفية عن نية النجم العالمي توم كروز الزواج من الممثلة الكوبية الإسبانية آنا دي أرماس، في حفل غير تقليدي قد يكون الأغرب في تاريخ الوسط الفني.

اول اعلان رسمي من توم هولاند عن خطبته لـ زندايا
13:00
جورج كلوني وزوجته امل كلوني يكشفان أسرار حياتهما العائلية
12:54
بعد طلاق نيكول كيدمان..توم كروز يستعد لزفاف اسطوري مع آنا دي أرماس
12:50
أزمة عاطفية بين آريانا غراندي وإيثان سلاتر… هل تقترب العلاقة من الانفصال؟
11:04

