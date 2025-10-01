بعد طلاق نيكول كيدمان..توم كروز يستعد لزفاف اسطوري مع آنا دي أرماس

الأخبار
فن

2025-10-01 | 12:50
تعيش هوليوود حالة من الترقب بعد أن كشفت تقارير صحفية عن نية النجم العالمي توم كروز الزواج من الممثلة الكوبية الإسبانية آنا دي أرماس، في حفل غير تقليدي قد يكون الأغرب في تاريخ الوسط الفني.

وبحسب ما أورده موقع RadarOnline، فإن الثنائي يفكران بخيارات استثنائية لعقد قرانهما، من بينها تنظيم الزفاف في الفضاء ليصبحا أول ثنائي يعقد زواجه خارج كوكب الأرض، أو تبادل العهود خلال قفزة حرة بالمظلات. هذه الأفكار الجريئة تتماشى مع شخصية كروز الذي عُرف بعشقه للمغامرات وأدواره المليئة بالإثارة في سلسلة Mission: Impossible.

العلاقة بين كروز (63 عامًا) وآنا (37 عامًا) بدأت مطلع العام الحالي، قبل أن يعلنا عنها رسميًا في يوليو الماضي، عندما ظهرا معًا في جولة رومانسية لفتت الأنظار. كما أن تعاونهما في فيلم الإثارة الجديد Deeper ساهم في تعزيز علاقتهما على الصعيدين الفني والشخصي.

توم كروز، الذي سبق له الزواج من ميمي روجرز ونيكول كيدمان وكاتي هولمز، بدا متحمسًا لهذه العلاقة بشكل غير مسبوق. ونقلت مصادر قريبة منه أنه يعيش حالة شغف كبيرة، لكنه هذه المرة أكثر حذرًا في إدارة حياته الخاصة، مفضلاً إبقاء التفاصيل بعيدًا عن الأضواء مع تصميمه على إقامة حفل زفاف مميز يلفت أنظار العالم.

وعلى الرغم من عدم الإعلان عن خطوبة رسمية حتى الآن، إلا أن الأوساط الفنية تتابع باهتمام تفاصيل هذه العلاقة، وسط تكهنات بأن حفل الزفاف المرتقب قد يكون الأكثر إثارة في تاريخ هوليوود، سواء أقيم على الأرض أو خارجها

