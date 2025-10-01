الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
print
جورج كلوني وزوجته امل كلوني يكشفان أسرار حياتهما العائلية
جورج كلوني وزوجته امل كلوني يكشفان أسرار حياتهما العائلية
جورج كلوني وزوجته امل كلوني يكشفان أسرار حياتهما العائلية

فن

2025-10-01 | 12:54
جورج كلوني وزوجته امل كلوني يكشفان أسرار حياتهما العائلية
جورج كلوني وزوجته امل كلوني يكشفان أسرار حياتهما العائلية

خلال العرض الأول لفيلمه الجديد Jay Kelly في مهرجان نيويورك السينمائي، تحدث النجم العالمي جورج كلوني عن تفاصيل من حياته العائلية وتجربة الأبوة مع طفليه التوأم ألكسندر وإيلا، مؤكدًا أن حياته الواقعية تختلف كثيرًا عن الدور الذي يجسده في العمل.

كلوني أوضح أن شخصيته في الفيلم، وهي نجم يعيش رحلة بحث عن ذاته، بعيدة عنه تمامًا، حيث قال: "الشخصية التي أؤديها حزينة ووحيدة، بينما أنا محظوظ بعائلتي وأصدقائي، وأطفالي الذين ما زالوا يحبونني". وأضاف في تصريح لمجلة People أن الفارق بينه وبين الشخصية واضح، فبينما يعيش جاي العزلة، هو ينعم بالدفء العائلي والدعم المستمر من زوجته أمل.

وتحدث الممثل الحائز على الأوسكار عن طفليه البالغين ثماني سنوات، قائلاً إنه لا يعرف ما إذا كانا سيتجهان إلى التمثيل، لكنه يأمل أن يحققا أحلامهما أيًا كانت. ولم يخلُ حديثه من روح الدعابة، إذ قال: "لن أسمح لهما بمشاهدة فيلم باتمان وروبن حتى لا يفقدا احترامهما لي".

زوجته المحامية الدولية أمل كلوني شددت من جانبها على أهمية حماية خصوصية الأسرة، مؤكدة أن طفليهما لم يظهر لهما أي صور علنية منذ ولادتهما، وأن حياتهما اليومية مليئة بالمشاركة والضحك بعيدًا عن الأضواء. كلوني بدوره وصف أمل بأنها "أشجع إنسانة قابلها في حياته"، معبرًا عن امتنانه لوجودها بجانبه.

أما على الصعيد الفني، فيعود كلوني عبر Jay Kelly من خلال تعاون جديد مع المخرج والكاتب نوح بومباخ، ويشاركه البطولة نخبة من الأسماء البارزة مثل آدم ساندلر، لورا ديرن، بيلي كرودوب، وباتريك ويلسون. الفيلم من المقرر أن يُطرح في صالات السينما ابتداءً من 14 نوفمبر، على أن يتوفر عبر منصة Netflix في الخامس من ديسمبر المقبل.

اول اعلان رسمي من توم هولاند عن خطبته لـ زندايا
13:00
13:00

اول اعلان رسمي من توم هولاند عن خطبته لـ زندايا

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع طريف للنجم البريطاني توم هولاند، حسم من خلاله الجدل حول علاقته بالنجمة العالمية زيندايا، بعدما صحّح لأحد المراسلين الذي وصفها بأنها "حبيبته"، ليرد مبتسمًا: "خطيبتي". هذه الكلمة البسيطة كانت بمثابة إعلان رسمي لأول مرة عن خبر خطوبتهما الذي شغل الصحافة منذ بداية عام 2025.

13:00

اول اعلان رسمي من توم هولاند عن خطبته لـ زندايا

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع طريف للنجم البريطاني توم هولاند، حسم من خلاله الجدل حول علاقته بالنجمة العالمية زيندايا، بعدما صحّح لأحد المراسلين الذي وصفها بأنها "حبيبته"، ليرد مبتسمًا: "خطيبتي". هذه الكلمة البسيطة كانت بمثابة إعلان رسمي لأول مرة عن خبر خطوبتهما الذي شغل الصحافة منذ بداية عام 2025.

بعد طلاق نيكول كيدمان..توم كروز يستعد لزفاف اسطوري مع آنا دي أرماس
12:50
12:50

بعد طلاق نيكول كيدمان..توم كروز يستعد لزفاف اسطوري مع آنا دي أرماس

تعيش هوليوود حالة من الترقب بعد أن كشفت تقارير صحفية عن نية النجم العالمي توم كروز الزواج من الممثلة الكوبية الإسبانية آنا دي أرماس، في حفل غير تقليدي قد يكون الأغرب في تاريخ الوسط الفني.

12:50

بعد طلاق نيكول كيدمان..توم كروز يستعد لزفاف اسطوري مع آنا دي أرماس

تعيش هوليوود حالة من الترقب بعد أن كشفت تقارير صحفية عن نية النجم العالمي توم كروز الزواج من الممثلة الكوبية الإسبانية آنا دي أرماس، في حفل غير تقليدي قد يكون الأغرب في تاريخ الوسط الفني.

الافراج عن مديرة اعمال نجوم تركيا عائشة باريم بحضور خالد ارغينتش
12:43
12:43

الافراج عن مديرة اعمال نجوم تركيا عائشة باريم بحضور خالد ارغينتش

مثُلت مديرة الأعمال التركية عائشة باريم، صاحبة وكالة ID İletişim الشهيرة، أمام المحكمة في إسطنبول للمرة الثانية منذ اعتقالها في 28 يناير الماضي، بتهم تتعلق بمظاهرات حديقة غيزي التي وقعت قبل 12 عامًا.

12:43

الافراج عن مديرة اعمال نجوم تركيا عائشة باريم بحضور خالد ارغينتش

مثُلت مديرة الأعمال التركية عائشة باريم، صاحبة وكالة ID İletişim الشهيرة، أمام المحكمة في إسطنبول للمرة الثانية منذ اعتقالها في 28 يناير الماضي، بتهم تتعلق بمظاهرات حديقة غيزي التي وقعت قبل 12 عامًا.

اول اعلان رسمي من توم هولاند عن خطبته لـ زندايا
13:00
بعد طلاق نيكول كيدمان..توم كروز يستعد لزفاف اسطوري مع آنا دي أرماس
12:50
الافراج عن مديرة اعمال نجوم تركيا عائشة باريم بحضور خالد ارغينتش
12:43
أزمة عاطفية بين آريانا غراندي وإيثان سلاتر… هل تقترب العلاقة من الانفصال؟
11:04
11:04

