جورج كلوني وزوجته امل كلوني يكشفان أسرار حياتهما العائلية

أوضح أن شخصيته في الفيلم، وهي نجم يعيش رحلة بحث عن ذاته، بعيدة عنه تمامًا، حيث قال: "الشخصية التي أؤديها حزينة ووحيدة، بينما أنا محظوظ بعائلتي وأصدقائي، وأطفالي الذين ما زالوا يحبونني". وأضاف في تصريح لمجلة People أن الفارق بينه وبين الشخصية واضح، فبينما يعيش جاي العزلة، هو ينعم بالدفء العائلي والدعم المستمر من زوجته أمل.

وتحدث الممثل الحائز على الأوسكار عن طفليه البالغين ثماني سنوات، قائلاً إنه لا يعرف ما إذا كانا سيتجهان إلى التمثيل، لكنه يأمل أن يحققا أحلامهما أيًا كانت. ولم يخلُ حديثه من روح الدعابة، إذ قال: "لن أسمح لهما بمشاهدة فيلم وروبن حتى لا يفقدا احترامهما لي".

زوجته المحامية الدولية شددت من جانبها على أهمية حماية خصوصية الأسرة، مؤكدة أن طفليهما لم يظهر لهما أي صور علنية منذ ولادتهما، وأن حياتهما اليومية مليئة بالمشاركة والضحك بعيدًا عن الأضواء. كلوني بدوره وصف أمل بأنها "أشجع إنسانة قابلها في حياته"، معبرًا عن امتنانه لوجودها بجانبه.

أما على الصعيد الفني، فيعود كلوني عبر Jay Kelly من خلال تعاون جديد مع المخرج والكاتب نوح بومباخ، ويشاركه البطولة نخبة من الأسماء البارزة مثل آدم ساندلر، لورا ديرن، كرودوب، وباتريك ويلسون. الفيلم من المقرر أن يُطرح في صالات السينما ابتداءً من 14 نوفمبر، على أن يتوفر عبر منصة Netflix في الخامس من ديسمبر المقبل.