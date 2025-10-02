عاجل
مراسل الجديد: محلقة اسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة مركبا الحدودية
مراسل الجديد: محلقة اسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة مركبا الحدودية
الرئيس عون وقع المرسوم الرقم ١٤٧٨ تاريخ ٢ تشرين الأول القاضي بإحالة مشروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٦ إلى مجلس النواب
الرئيس عون وقع المرسوم الرقم ١٤٧٨ تاريخ ٢ تشرين الأول القاضي بإحالة مشروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٦ إلى مجلس النواب
بعد الأحداث في المغرب.. بسمة بوسيل توجه نصيحة للشباب المغربي: كونوا قدوة لجيل قادم
بعد الأحداث في المغرب.. بسمة بوسيل توجه نصيحة للشباب المغربي: كونوا قدوة لجيل قادم
A-
A+

بعد الأحداث في المغرب.. بسمة بوسيل توجه نصيحة للشباب المغربي: كونوا قدوة لجيل قادم

فن

2025-10-02 | 05:44
بعد الأحداث في المغرب.. بسمة بوسيل توجه نصيحة للشباب المغربي: كونوا قدوة لجيل قادم
بعد الأحداث في المغرب.. بسمة بوسيل توجه نصيحة للشباب المغربي: كونوا قدوة لجيل قادم

نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عبر خاصية "الستوري" على حسابها في إنستغرام رسالة موجهة إلى الشباب المغربي، دعتهم فيها إلى التعبير عن مطالبهم بالوعي والسلمية.

وقالت بوسيل: "أيها الشباب أنتم قوة الوطن وأمله. من حقكم أن تطالبوا بالتعليم والصحة والكرامة، فهذه حقوق أساسية وليست امتيازات. لكن تذكروا أن التخريب لا يغير الواقع، بل يشوّه صورتكم ويهدم ما بُني لكم. احتجوا بوعي واصرخوا سلمياً، فالكلمة القوية أقوى من الحجر، والصوت الهادئ أوصل أثراً من العنف. كونوا قدوة لجيل قادم وأثبتوا أن الشباب المغربي واعٍ ومسؤول يسعى إلى البناء لا الفوضى."

كما أرفقت الفنانة رسالتها بصورة أخرى تضمنت دعاءً لبلادها، جاء فيه: "اللهم أستودعك بلادي وأهلها، أمنها وأمانها، ليلها ونهارها، وأرضها وسمائها. يا رب خالق السماوات والأرض، احفظ هذه البلاد من كل سوء، وأحطها بالطمأنينة والأمن والأمان. اللهم أبعد عنا الحروب والخوف والذل والجوع والموت."

رسالة بوسيل أثارت تفاعلاً لافتاً بين متابعيها الذين اعتبروا أنها حملت دعوة واضحة للشباب بضرورة التمسك بحقوقهم المشروعة ولكن بعيداً عن العنف، مع التشديد على قيم السلمية والوعي والمسؤولية.

اقرأ ايضا في فن

تجارب صادمة وحكايات مؤثرة في "The ريل Influencer" مع باميلا الكيك
06:28

تجارب صادمة وحكايات مؤثرة في "The ريل Influencer" مع باميلا الكيك

اكتشفوا في الحلقة الأولى من برنامج "المؤثر الحقيقي – The ريل Influencer" مع الإعلامية ريما كركي، كيف تفتح الممثلة اللبنانية باميلا الكيك قلبها للحديث عن تجربتها مع التنمّر، وحقيقة لجوئها إلى معالج نفسي.

06:28

تجارب صادمة وحكايات مؤثرة في "The ريل Influencer" مع باميلا الكيك

اكتشفوا في الحلقة الأولى من برنامج "المؤثر الحقيقي – The ريل Influencer" مع الإعلامية ريما كركي، كيف تفتح الممثلة اللبنانية باميلا الكيك قلبها للحديث عن تجربتها مع التنمّر، وحقيقة لجوئها إلى معالج نفسي.

أحمد السقا يعود إلى المسرح بعد حادث السير ويطمئن جمهوره
06:23

أحمد السقا يعود إلى المسرح بعد حادث السير ويطمئن جمهوره

أطل النجم المصري أحمد السقا من جديد على خشبة المسرح ليطمئن جمهوره على حالته الصحية، بعد الحادث المروري الذي تعرض له مؤخرًا وأثار قلق محبيه.

06:23

أحمد السقا يعود إلى المسرح بعد حادث السير ويطمئن جمهوره

أطل النجم المصري أحمد السقا من جديد على خشبة المسرح ليطمئن جمهوره على حالته الصحية، بعد الحادث المروري الذي تعرض له مؤخرًا وأثار قلق محبيه.

جدل بعد شائعة اعتزال كان أورغانجي أوغلو التمثيل واتجاهه للتجارة
06:19

جدل بعد شائعة اعتزال كان أورغانجي أوغلو التمثيل واتجاهه للتجارة

شهدت الساعات الماضية انتشار خبر أثار ضجة كبيرة بين محبي الدراما التركية، مفاده أن الممثل التركي الشهير كان أورغانجي أوغلو قرر اعتزال التمثيل بشكل نهائي، والانتقال للعيش في مدينة موغلا حيث سيتجه للعمل في تجارة الخضروات والفواكه.

06:19

جدل بعد شائعة اعتزال كان أورغانجي أوغلو التمثيل واتجاهه للتجارة

شهدت الساعات الماضية انتشار خبر أثار ضجة كبيرة بين محبي الدراما التركية، مفاده أن الممثل التركي الشهير كان أورغانجي أوغلو قرر اعتزال التمثيل بشكل نهائي، والانتقال للعيش في مدينة موغلا حيث سيتجه للعمل في تجارة الخضروات والفواكه.

