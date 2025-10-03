انطلاق برنامج "المؤثر الحقيقي" مع ريما كركي على شاشة الجديد

انطلق يوم امس عرض برنامج "المؤثر الحقيقي"، والذي تقدمه الإعلامية على شاشة الجديد، حيث ستكونون على الموعد معه كل يوم خميس الساعة الـ10 مساء بتوقيت ، فيما يعاد عرض الحلقة كاملة كل يوم جمعة على "الجديد فن" على الساعة 9:30 مساء بتوقيت بيروت.

