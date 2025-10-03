انطلاق برنامج "المؤثر الحقيقي" مع ريما كركي على شاشة الجديد

عاجل
الرئيس سلام: مشروعنا كان ولا يزال إعادة بناء الدولة وكما أنّه لا دولة واحدة إلا بجيش واحد فكذلك لا دولة واحدة إلا بقانون واحد يُطبَّق بالتساوي على الجميع
الرئيس سلام: مشروعنا كان ولا يزال إعادة بناء الدولة وكما أنّه لا دولة واحدة إلا بجيش واحد فكذلك لا دولة واحدة إلا بقانون واحد يُطبَّق بالتساوي على الجميع
الرئيس سلام: درء الفتنة لا يمكن أن يتمّ على حساب تطبيق القانون بل العكس هو الصحيح
الرئيس سلام: درء الفتنة لا يمكن أن يتمّ على حساب تطبيق القانون بل العكس هو الصحيح
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
29 o
AlJadeedTv
البقاع
23 o
AlJadeedTv
الجنوب
29 o
AlJadeedTv
الشمال
27 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
28 o
AlJadeedTv
كسروان
31 o
AlJadeedTv
متن
31 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
انطلاق برنامج &quot;المؤثر الحقيقي&quot; مع ريما كركي على شاشة الجديد
انطلاق برنامج "المؤثر الحقيقي" مع ريما كركي على شاشة الجديد
A-
A+

انطلاق برنامج "المؤثر الحقيقي" مع ريما كركي على شاشة الجديد

فن

2025-10-03 | 08:33
انطلاق برنامج "المؤثر الحقيقي" مع ريما كركي على شاشة الجديد
العودة الى الأعلى
Aljadeed
انطلاق برنامج "المؤثر الحقيقي" مع ريما كركي على شاشة الجديد

انطلق يوم امس عرض برنامج "المؤثر الحقيقي"، والذي تقدمه الإعلامية اللبنانية ريما كركي على شاشة الجديد، حيث ستكونون على الموعد معه كل يوم خميس الساعة الـ10 مساء بتوقيت بيروت، فيما يعاد عرض الحلقة كاملة كل يوم جمعة على قناة "الجديد فن" على يوتيوب الساعة 9:30 مساء بتوقيت بيروت.


في الحلقة الأولى من البرنامج استضافت ريما الممثلة اللبنانية باميلا الكيك، إلى جانب المؤثرين سليمان عاجي، وجود الجمعاني، وبيتر كونداكجيان، حيث يجمع الحوار بين تجربة فنية من جهة وأصوات مؤثرة على المنصات الرقمية من جهة أخرى، ما يفتح المجال لنقاش يجمع بين الإعلام التقليدي والفضاء الافتراضي.

فكرة "المؤثر الحقيقي" تقوم على طرح أسئلة عميقة تتعلق بتأثير الشخصيات العامة، سواء في مجالات الفن أو الإعلام أو صناعة المحتوى، وكيفية انعكاس حضورهم على المجتمع، وهو ما يجعله إضافة نوعية للمشهد الإعلامي اللبناني الذي بدأ يولي اهتماماً متزايداً بعالم المؤثرين وتجاربهم

اقرأ ايضا في فن

زياد برجي يطلق اغنية "وبغار" ويلامس إحساس الجمهور
10:48

زياد برجي يطلق اغنية "وبغار" ويلامس إحساس الجمهور

أصدر الفنان اللبناني زياد برجي أحدث أعماله الغنائية بعنوان "وبغار"، ليضيف إلى مسيرته الغنائية أغنية جديدة تحمل بصمته الخاصة في الكلمات والألحان، وتعيد جمهوره إلى أجواء اللون الفني الذي اشتهر به على مدى سنوات.

10:48

زياد برجي يطلق اغنية "وبغار" ويلامس إحساس الجمهور

أصدر الفنان اللبناني زياد برجي أحدث أعماله الغنائية بعنوان "وبغار"، ليضيف إلى مسيرته الغنائية أغنية جديدة تحمل بصمته الخاصة في الكلمات والألحان، وتعيد جمهوره إلى أجواء اللون الفني الذي اشتهر به على مدى سنوات.

نادين نسيب نجيم تتعرض لموقف محرج في أبوظبي وتطمئن جمهورها: "أنا بخير"
07:18

نادين نسيب نجيم تتعرض لموقف محرج في أبوظبي وتطمئن جمهورها: "أنا بخير"

تعرّضت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم لموقف محرج خلال حضورها إحدى مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بعدما تعثرت أثناء سيرها وسقطت أمام الحضور.

07:18

نادين نسيب نجيم تتعرض لموقف محرج في أبوظبي وتطمئن جمهورها: "أنا بخير"

تعرّضت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم لموقف محرج خلال حضورها إحدى مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بعدما تعثرت أثناء سيرها وسقطت أمام الحضور.

سجال حاد بين أحلام ومحمد طاهر على منصة X بسبب أغنية "أكثر من أول أحبك"
06:37

سجال حاد بين أحلام ومحمد طاهر على منصة X بسبب أغنية "أكثر من أول أحبك"

شهدت منصة "X" خلال الساعات الماضية سجالاً كلامياً حاداً بين الفنانة الإماراتية أحلام والفنان السعودي محمد طاهر، على خلفية تصريحات حول كواليس أغنية "أكثر من أول أحبك" التي قدّمتها أحلام قبل سنوات بكلمات الشاعر منصور الشادي وألحان الراحل ناصر الصالح.

06:37

سجال حاد بين أحلام ومحمد طاهر على منصة X بسبب أغنية "أكثر من أول أحبك"

شهدت منصة "X" خلال الساعات الماضية سجالاً كلامياً حاداً بين الفنانة الإماراتية أحلام والفنان السعودي محمد طاهر، على خلفية تصريحات حول كواليس أغنية "أكثر من أول أحبك" التي قدّمتها أحلام قبل سنوات بكلمات الشاعر منصور الشادي وألحان الراحل ناصر الصالح.

اخترنا لك
زياد برجي يطلق اغنية "وبغار" ويلامس إحساس الجمهور
10:48
نادين نسيب نجيم تتعرض لموقف محرج في أبوظبي وتطمئن جمهورها: "أنا بخير"
07:18
سجال حاد بين أحلام ومحمد طاهر على منصة X بسبب أغنية "أكثر من أول أحبك"
06:37
قرار جديد من نقابة الفنانين السورية يمنع عرض أعمال سلاف فواخرجي
06:27

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025