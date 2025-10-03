انطلاق برنامج "المؤثر الحقيقي" مع ريما كركي على شاشة الجديد

في الحلقة الأولى من البرنامج استضافت ريما
الممثلة اللبنانية باميلا
الكيك، إلى جانب المؤثرين سليمان عاجي، وجود الجمعاني، وبيتر كونداكجيان، حيث يجمع الحوار بين تجربة فنية من جهة وأصوات مؤثرة على المنصات الرقمية من جهة أخرى، ما يفتح المجال لنقاش يجمع بين الإعلام التقليدي والفضاء الافتراضي.
فكرة "المؤثر الحقيقي" تقوم على طرح أسئلة عميقة تتعلق بتأثير الشخصيات العامة، سواء في مجالات الفن أو الإعلام أو صناعة المحتوى، وكيفية انعكاس حضورهم على المجتمع، وهو ما يجعله إضافة نوعية للمشهد الإعلامي اللبناني الذي بدأ يولي اهتماماً متزايداً بعالم المؤثرين وتجاربهم