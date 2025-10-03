نادين نسيب نجيم تتعرض لموقف محرج في أبوظبي وتطمئن جمهورها: "أنا بخير"

نادين لم تتردد في مشاركة الموقف مع متابعيها، حيث نشرت عبر حسابها على " " مقطع فيديو يوثق لحظة سقوطها، لتظهر بعدها وهي تضع الثلج على موضع الإصابة. وأرفقت الفيديو بتعليق عفوي قالت فيه: "ماشيه بكل ثقة فجأة وقعت... كلنا معرضين نوقع، بس المهم نوقف ونكفي. عادي، رواق، ما صار شي... كل شيء تمام، أنا بخير يا رفاق".

الفيديو أثار تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انهالت عليها التعليقات من جمهورها وعدد من الفنانين والإعلاميين الذين تمنوا لها السلامة. كتبت الفنانة جوري بكر: " قلبك"، بينما علّق الإعلامي نيشان بكلمة " "، وأكدت الإعلامية إليان خوند: "المهم توقفي وتكفي، حمد على السلامة".

مهنياً، تتحضر نادين للعودة إلى الشاشة الصغيرة من خلال مسلسل جديد سيجمعها بالنجم التونسي ظافر العابدكرة ين، والمقرر في موسم رمضان 2026 على شاشة MBC، ليشكّل عودتها القوية بعد غيابها عن السباق الرمضاني الماضي.

آخر ظهور رمضاني لنجيم كان في مسلسل "2024"، حيث جسدت شخصية "النقيب سما"، الضابطة التي تعود إلى عملها بعد غياب طويل لتواجه تحديات ، وشاركها البطولة الأحمد، رفيق ، وسام صليبا، وطوني عيسى، ومن إخراج فيليب أسمر وتأليف بلال شحادات.

أما ظافر العابدين، فكان آخر أعماله الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" مع هند صبري، والذي شارك فيه عدد من الأسماء البارزة مثل سوسن بدر وهاني عادل.

بهذا المزيج، ينتظر الجمهور عملاً درامياً لافتاً يعيد نادين نسيب نجيم إلى أجواء المنافسة الرمضانية من أوسع أبوابها.