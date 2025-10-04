الأخبار
بعد اساءة البعض لـ مصر والسعودية.. سلاف فواخرجي تهاجم: سُعر ينتقل عبر الهواء
بعد اساءة البعض لـ مصر والسعودية.. سلاف فواخرجي تهاجم: سُعر ينتقل عبر الهواء
بعد اساءة البعض لـ مصر والسعودية.. سلاف فواخرجي تهاجم: سُعر ينتقل عبر الهواء

فن

2025-10-04 | 09:13
بعد اساءة البعض لـ مصر والسعودية.. سلاف فواخرجي تهاجم: سُعر ينتقل عبر الهواء
بعد اساءة البعض لـ مصر والسعودية.. سلاف فواخرجي تهاجم: سُعر ينتقل عبر الهواء

تصدرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن وجهت رسالة اعتذار إلى كل من الشعبين المصري والسعودي، على خلفية إساءات فردية أطلقها بعض الأشخاص مؤخراً وأثارت جدلاً واسعاً.

وقالت فواخرجي في رسالتها التي لاقت تفاعلاً كبيراً: "بالأمس أخطأ البعض بحق مصر، واليوم يخطئ آخرون بحق المملكة العربية السعودية، وما لا نقبله على أنفسنا لا نقبله على غيرنا. فعذراً من الجميع دولاً وشعوباً على ذنب لا دخل للسوريين الأصلاء فيه، فلم يكن السوري يوماً خطّاء ولا شتّام".

وأضافت الفنانة السورية أن ما يجري يمثل "ثقافة دخيلة لم يعرفها السوريون من قبل"، ووصفتها بأنها أشبه بـ"سُعر ينتقل عبر الهواء"، مؤكدة ضرورة التصدي لهذه الموجة ومعالجتها قبل أن تتحول إلى ظاهرة.

 

اقرأ ايضا في فن

احدث ظهور لابن مكسيم خليل "جاد" يلفت الانظار بالشبه بينهما!
12:17

احدث ظهور لابن مكسيم خليل "جاد" يلفت الانظار بالشبه بينهما!

يواصل الفنان السوري مكسيم خليل حضوره البارز على الساحة الفنية والاجتماعية، عبر مزيج من اللحظات العائلية المؤثرة والمواقف الإنسانية والوطنية التي يعبر عنها باستمرار على منصات التواصل الاجتماعي.

12:17

احدث ظهور لابن مكسيم خليل "جاد" يلفت الانظار بالشبه بينهما!

يواصل الفنان السوري مكسيم خليل حضوره البارز على الساحة الفنية والاجتماعية، عبر مزيج من اللحظات العائلية المؤثرة والمواقف الإنسانية والوطنية التي يعبر عنها باستمرار على منصات التواصل الاجتماعي.

ايمن زيدان في اجرأ تصريحاته عن الوضع في سوريا.. وهل سيتزوج قريبا؟
09:25

ايمن زيدان في اجرأ تصريحاته عن الوضع في سوريا.. وهل سيتزوج قريبا؟

أطلّ الفنان السوري الكبير أيمن زيدان ضيفاً على برنامج "وبعدين" الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، حيث شكّل الحوار مساحة مكاشفة وصراحة، تطرق خلالها إلى مجموعة من المواضيع الحساسة التي تجمع بين السياسة والمجتمع والفن والحياة الشخصية.

09:25

ايمن زيدان في اجرأ تصريحاته عن الوضع في سوريا.. وهل سيتزوج قريبا؟

أطلّ الفنان السوري الكبير أيمن زيدان ضيفاً على برنامج "وبعدين" الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، حيث شكّل الحوار مساحة مكاشفة وصراحة، تطرق خلالها إلى مجموعة من المواضيع الحساسة التي تجمع بين السياسة والمجتمع والفن والحياة الشخصية.

احلام توجه رسالة حب ودعم لـ فضل شاكر وابنه محمد شاكر
08:15

احلام توجه رسالة حب ودعم لـ فضل شاكر وابنه محمد شاكر

أثارت الفنانة الإماراتية أحلام تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها رسالة مؤثرة خصّت بها الفنان اللبناني فضل شاكر ونجله محمد، عبر منصّة "إكس".

08:15

احلام توجه رسالة حب ودعم لـ فضل شاكر وابنه محمد شاكر

أثارت الفنانة الإماراتية أحلام تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها رسالة مؤثرة خصّت بها الفنان اللبناني فضل شاكر ونجله محمد، عبر منصّة "إكس".

