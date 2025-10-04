بعد اساءة البعض لـ مصر والسعودية.. سلاف فواخرجي تهاجم: سُعر ينتقل عبر الهواء

وقالت فواخرجي في رسالتها التي لاقت تفاعلاً كبيراً: "بالأمس أخطأ البعض بحق مصر، واليوم يخطئ آخرون بحق المملكة العربية السعودية، وما لا نقبله على أنفسنا لا نقبله على غيرنا. فعذراً من الجميع دولاً وشعوباً على ذنب لا دخل للسوريين الأصلاء فيه، فلم يكن السوري يوماً خطّاء ولا شتّام".
وأضافت الفنانة السورية أن ما يجري يمثل "ثقافة دخيلة لم يعرفها السوريون من قبل"، ووصفتها بأنها أشبه بـ"سُعر ينتقل عبر الهواء"، مؤكدة ضرورة التصدي لهذه الموجة ومعالجتها قبل أن تتحول إلى ظاهرة.
بالأمس .. البعض ممن لا نعتبرهم سوريين
أخطأوا بحق مصر ، واليوم … بعض آخر يُخطئ بحق المملكة العربية السعودية ،
وما لا نقبله على أنفسنا لا نقبله على غيرنا …
فعذرا من الجميع دولاً وشعوباً على ذنب لا دخل للسوريين الأصلاء فيه ، فلم يكن السوري يوماً خطّاء ولا شتّام …
لا أدري من… https://t.co/FVU1OFdFHj
— Sulaf Fawakherji سُلافْ فواخرجي (@Sulaf_fwakherji) October 3, 2025
بالأمس .. البعض ممن لا نعتبرهم سوريين
أخطأوا بحق مصر ، واليوم … بعض آخر يُخطئ بحق المملكة العربية السعودية ،
وما لا نقبله على أنفسنا لا نقبله على غيرنا …
فعذرا من الجميع دولاً وشعوباً على ذنب لا دخل للسوريين الأصلاء فيه ، فلم يكن السوري يوماً خطّاء ولا شتّام …
لا أدري من… https://t.co/FVU1OFdFHj
يواصل الفنان السوري مكسيم خليل حضوره البارز على الساحة الفنية والاجتماعية، عبر مزيج من اللحظات العائلية المؤثرة والمواقف الإنسانية والوطنية التي يعبر عنها باستمرار على منصات التواصل الاجتماعي.
أطلّ الفنان السوري الكبير أيمن زيدان ضيفاً على برنامج "وبعدين" الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، حيث شكّل الحوار مساحة مكاشفة وصراحة، تطرق خلالها إلى مجموعة من المواضيع الحساسة التي تجمع بين السياسة والمجتمع والفن والحياة الشخصية.
أثارت الفنانة الإماراتية أحلام تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها رسالة مؤثرة خصّت بها الفنان اللبناني فضل شاكر ونجله محمد، عبر منصّة "إكس".