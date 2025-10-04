احدث ظهور لابن مكسيم خليل "جاد" يلفت الانظار بالشبه بينهما!

نشر الفنان تامر حسني على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو من أحد أفلام الأنيمي، كشف من خلاله عن تفاصيل مثيرة حول بداياته الفنية، موجّهًا رسالة الى جمهوره دعاهم فيها الى التمسك بالأمل وتحدي الصعاب، مستشهدًا بتجربته الشخصية، حيث عاش طفولة مليئة بالفقر والتفكك الأسري، لكنه لم يستسلم، وتمكن في النهاية من تحقيق النجاح.



