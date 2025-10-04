احدث ظهور لابن مكسيم خليل "جاد" يلفت الانظار بالشبه بينهما!

فقد شارك خليل عبر خاصية “الستوري” على إنستغرام عدداً من صور ابنه "جاد"، وأرفقها بتعليق عبّر فيه عن حب لا متناهي لابنه، في لحظة نالت إعجاب جمهوره الذين رأوا فيها صورة مختلفة عن الممثل المعروف، صورة الأب الحنون الذي يحرص على مشاركة تفاصيل حياته العائلية مع متابعيه.
رد نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور على الأخبار التي جرى تداولها مؤخرًا عبر صفحات بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت صدور قرار يمنع بموجبه ظهور النجمة السورية سلاف فواخرجي أو عرض أعمالها على الشاشات السورية.
نشر الفنان تامر حسني على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو من أحد أفلام الأنيمي، كشف من خلاله عن تفاصيل مثيرة حول بداياته الفنية، موجّهًا رسالة الى جمهوره دعاهم فيها الى التمسك بالأمل وتحدي الصعاب، مستشهدًا بتجربته الشخصية، حيث عاش طفولة مليئة بالفقر والتفكك الأسري، لكنه لم يستسلم، وتمكن في النهاية من تحقيق النجاح.
أعلنت الفنانة منة جلال عن تعرضها لأزمة صحية خطيرة تمثلت في ذبحة صدرية نتيجة اضطراب في ضغط الدم، مؤكدة أن التدخل الطبي السريع أنقذ حياتها من مضاعفات خطيرة.