4 آب "الحقيقة الضائعة"
احدث ظهور لابن مكسيم خليل "جاد" يلفت الانظار بالشبه بينهما!
احدث ظهور لابن مكسيم خليل "جاد" يلفت الانظار بالشبه بينهما!
احدث ظهور لابن مكسيم خليل "جاد" يلفت الانظار بالشبه بينهما!

فن

2025-10-04 | 12:17
احدث ظهور لابن مكسيم خليل "جاد" يلفت الانظار بالشبه بينهما!
Aljadeed
احدث ظهور لابن مكسيم خليل "جاد" يلفت الانظار بالشبه بينهما!

يواصل الفنان السوري مكسيم خليل حضوره البارز على الساحة الفنية والاجتماعية، عبر مزيج من اللحظات العائلية المؤثرة والمواقف الإنسانية والوطنية التي يعبر عنها باستمرار على منصات التواصل الاجتماعي.

فقد شارك خليل عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام عدداً من صور ابنه "جاد"، وأرفقها بتعليق عبّر فيه عن حب لا متناهي لابنه، في لحظة نالت إعجاب جمهوره الذين رأوا فيها صورة مختلفة عن الممثل المعروف، صورة الأب الحنون الذي يحرص على مشاركة تفاصيل حياته العائلية مع متابعيه.

اقرأ ايضا في فن

مازن الناطور يكشف حقيقة منع اعمال سلاف فواخرجي من العرض
12:29

مازن الناطور يكشف حقيقة منع اعمال سلاف فواخرجي من العرض

رد نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور على الأخبار التي جرى تداولها مؤخرًا عبر صفحات بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت صدور قرار يمنع بموجبه ظهور النجمة السورية سلاف فواخرجي أو عرض أعمالها على الشاشات السورية.

12:29

مازن الناطور يكشف حقيقة منع اعمال سلاف فواخرجي من العرض

رد نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور على الأخبار التي جرى تداولها مؤخرًا عبر صفحات بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت صدور قرار يمنع بموجبه ظهور النجمة السورية سلاف فواخرجي أو عرض أعمالها على الشاشات السورية.

تامر حسني يتحدث عن صعوبات حياته ويستعرض ذكرياته مع الفقر
12:24

تامر حسني يتحدث عن صعوبات حياته ويستعرض ذكرياته مع الفقر

نشر الفنان تامر حسني على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو من أحد أفلام الأنيمي، كشف من خلاله عن تفاصيل مثيرة حول بداياته الفنية، موجّهًا رسالة الى جمهوره دعاهم فيها الى التمسك بالأمل وتحدي الصعاب، مستشهدًا بتجربته الشخصية، حيث عاش طفولة مليئة بالفقر والتفكك الأسري، لكنه لم يستسلم، وتمكن في النهاية من تحقيق النجاح.

12:24

تامر حسني يتحدث عن صعوبات حياته ويستعرض ذكرياته مع الفقر

نشر الفنان تامر حسني على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو من أحد أفلام الأنيمي، كشف من خلاله عن تفاصيل مثيرة حول بداياته الفنية، موجّهًا رسالة الى جمهوره دعاهم فيها الى التمسك بالأمل وتحدي الصعاب، مستشهدًا بتجربته الشخصية، حيث عاش طفولة مليئة بالفقر والتفكك الأسري، لكنه لم يستسلم، وتمكن في النهاية من تحقيق النجاح.

فنانة شهيرة تتعرض لذبحة صدرية كادت ان تفقدها حياتها
12:19

فنانة شهيرة تتعرض لذبحة صدرية كادت ان تفقدها حياتها

أعلنت الفنانة منة جلال ​عن تعرضها لأزمة صحية خطيرة تمثلت في ذبحة صدرية نتيجة اضطراب في ضغط الدم، مؤكدة أن التدخل الطبي السريع أنقذ حياتها من مضاعفات خطيرة.

12:19

فنانة شهيرة تتعرض لذبحة صدرية كادت ان تفقدها حياتها

أعلنت الفنانة منة جلال ​عن تعرضها لأزمة صحية خطيرة تمثلت في ذبحة صدرية نتيجة اضطراب في ضغط الدم، مؤكدة أن التدخل الطبي السريع أنقذ حياتها من مضاعفات خطيرة.

مازن الناطور يكشف حقيقة منع اعمال سلاف فواخرجي من العرض
12:29
تامر حسني يتحدث عن صعوبات حياته ويستعرض ذكرياته مع الفقر
12:24
فنانة شهيرة تتعرض لذبحة صدرية كادت ان تفقدها حياتها
12:19
ايمن زيدان في اجرأ تصريحاته عن الوضع في سوريا.. وهل سيتزوج قريبا؟
09:25

