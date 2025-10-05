أسرة إياد الطائي تكشف: المرض لم يقتله وحده بل الفقر أيضًا

وأوضح أحد أفراد العائلة، في تصريحات تلفزيونية، أن الفنان الراحل لم يكن يملك المبلغ المطلوب للعلاج، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بسرعة وسط غياب الدعم المادي والرعاية الطبية. وأضاف أن العائلة تشعر بـ"حزن وغضب عميقين" بسبب ما وصفته بـ"تجاهل معاناة فنان قدّم الكثير للدراما وترك بصمة لا تُنسى"، مشيرًا إلى أن عاش ظروفًا قاسية وصراعًا مريرًا مع المرض والفقر في أيامه . ويُعد الطائي من أبرز الممثلين في الدراما العراقية، حيث شارك في عدد كبير من الأعمال التلفزيونية والمسرحية التي حظيت بمحبة الجمهور، قبل أن يرحل بصمتٍ موجعٍ هزّ الوسط الفني وأثار تساؤلات حول واقع الفنانين الذين يعيشون دون دعم في حياتهم.