جنات تعترف: "كاظم الساهر فتى أحلامي.. وحلمي اتحقق لما غنيت معاه"

وأوضحت جنات أنها حققت جزءًا من حلمها لاحقًا عندما شاركت كاظم الساهر
في أغنية خاصة بعيد الأم، لكنها أشارت إلى أن الأغنية لم تحقق النجاح الذي كانت تأمله. وقالت: "حلمي
اتحقق، قولتله ابعتلي الأغنية وهغنيها فورًا، لأنني كنت طول عمري بحلم أغني مع كاظم الساهر
، بحبه جدًا، حبيته من أول نظرة، بس ما قلتله إنه كان فتى أحلامي، اتكسفت، هو دلوقتي صديق وأخ عزيز وجدع جدًا لما تحتاجيه تلاقيه." وتحدثت جنات عن ندمها لعدم خوض تجربة التمثيل في بداياتها الفنية، مشيرة إلى أنها كانت تتردد كثيرًا وتخشى الفشل، ما جعلها ترفض عدة عروض مهمة. وقالت: "زمان كنت مترددة ومش واضحة، كنت بحضر بروفات وكل مرة أقرر أبدأ لكن أخاف وأتراجع." كما وجهت اعتذارًا لأحد المخرجين – رفضت ذكر اسمه – لأنها شعرت لاحقًا أن العمل الذي عُرض عليها كان سيضيف كثيرًا لمسيرتها. كما كشفت جنات عن ندمها على رفض غناء أغنيتين شهيرتين، الأولى "آسفة" التي قدّمتها لاحقًا الفنانة أصالة
، والثانية "مشيت خلاص" للفنان وائل جسار
، مؤكدة أنها لا تزال تحب الأغنيتين ومستعدة لأدائهما معه على المسرح إن سنحت الفرصة. واختتمت حديثها قائلة إن السنين غيّرتها كثيرًا، وأصبحت أكثر هدوءًا وترويًا في التعبير عن
آرائها، بعدما كانت تقول ما تفكر فيه مباشرة دون حساب، مضيفة: "اتعلمت أكون صريحة من غير ما أكون قاسية، وأوازن بين الصراحة والاحترام."