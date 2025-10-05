عبير شمس الدين تنهار باكية وتكشف: تمنيت أمي تمنعني حتى لو رمتني من الشباك!

قبلت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك أن تخوض تحدي Challenge Accepted مع الزميلة كريستين بوضرغم التي إلتقتها في كواليس برنامج المؤثر الحقيقي the real influencer، الذي بدأ عرضه هذا الأسبوع على قناة "الجديد".
ردّت الفنانة السورية سلاف فواخرجي مجددًا على الجدل الذي أثارته تصريحاتها حول ما وصفته بـ“تدمير الآلات الموسيقية” في معهد الموسيقى بدمشق، مؤكدة تمسكها بموقفها ومشددة على أن الواقعة حقيقية وليست إشاعة كما روّج البعض.
رحل الموسيقي البريطاني كريس دريغا، أحد مؤسسي فرقة الروك الأسطورية The Yardbirds، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد معاناة طويلة مع مشاكل صحية متراكمة وسلسلة من السكتات الدماغية، وفق ما أعلنت شقيقته مورييل ليفي عبر منصة Threads.