شيماء علي تتعرض لحادث خطير برفقة أولادها وتروي تفاصيل لحظات الرعب
شيماء علي تتعرض لحادث خطير برفقة أولادها وتروي تفاصيل لحظات الرعب
A-
A+

شيماء علي تتعرض لحادث خطير برفقة أولادها وتروي تفاصيل لحظات الرعب

فن

2025-10-05 | 10:58
شيماء علي تتعرض لحادث خطير برفقة أولادها وتروي تفاصيل لحظات الرعب
العودة الى الأعلى
Aljadeed
شيماء علي تتعرض لحادث خطير برفقة أولادها وتروي تفاصيل لحظات الرعب

أثارت الفنانة الكويتية شيماء علي قلق جمهورها بعد أن نشرت عبر حسابها الرسمي في تطبيق سناب شات صورةً لسيارتها المتضرّرة إثر حادث سير خطير تعرّضت له برفقة أولادها. الصورة التي أرفقتها بدعاءٍ مؤثر كانت كافية لتشعل مواقع التواصل الاجتماعي وتضع اسمها في صدارة الترند الخليجي خلال ساعات قليلة.

وكتبت شيماء في منشورها: "اللهم لك الحمد، قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على سلامتي وسلامة عيالي، اللهم استودعتك أغلى ما أملك فاحفظهم بعينك التي لا تنام"، في رسالةٍ مؤثرةٍ عبّرت عن امتنانها لنجاتها ونجاة أطفالها من الحادث، ما دفع متابعيها إلى التفاعل مع منشورها بآلاف الدعوات والرسائل المليئة بالمحبة والاطمئنان.

وفي اليوم التالي، نشرت شيماء مقطع فيديو مؤثر روت فيه تفاصيل الحادث ولحظات الرعب التي عاشتها، وبدت بملامح متعبة لكنها متماسكة. وقالت في الفيديو: "كنا طالعين من بيت أمي، والمفروض نطلع بعد شوي، بس قدر الله وطلعنا بهالوقت... كنت عم بحكي مع أحمد، وما كنت ضاغطة فرامل، وفجأة صدمت بسيارة سودة ما فيها لا ضو ولا فلاش"، لتصف بعد ذلك لحظة الاصطدام بأنها كانت كالحلم المزعج الذي لا يُنسى.

وأضافت الفنانة الكويتية بصوت متأثر: "حسّيت السيارة طارت فينا، كأننا بحلم... أنا وأولادي والعاملتين معي، كلنا اتخضّينا. ريحة الحريق كانت قوية، جسمي كله كان يوجعني، بس ما فكّرت إلا بولادي، كيف أطلعهم من السيارة بسرعة"، مضيفة أنها تمكنت بصعوبة من فتح الباب قبل أن تُخرج أطفالها وسط حالة من الذهول والخوف.

الفيديو حصد تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المتابعون عن تضامنهم الكبير مع شيماء، مؤكدين أن نجاتها ونجاة أولادها هي أهم من أي خسائر مادية. كما تفاعلت عدد من النجمات الخليجيات والعربيات معها، ووجّهن لها رسائل دعم ومحبة، مثنيات على شجاعتها وقوة شخصيتها في مواجهة الموقف.

وفي ختام الفيديو، قالت شيماء علي كلمات مؤثرة لامست القلوب: "السيارة تروح وتجي، بس أولادي أهم من كل شي... الحمد لله على لطف ربنا". 

