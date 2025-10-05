شيماء علي تتعرض لحادث خطير برفقة أولادها وتروي تفاصيل لحظات الرعب

وكتبت شيماء في منشورها: "اللهم لك الحمد، قدر وما شاء فعل، الحمد لله على سلامتي وسلامة عيالي، اللهم استودعتك أغلى ما أملك فاحفظهم بعينك التي لا تنام"، في رسالةٍ مؤثرةٍ عبّرت عن امتنانها لنجاتها ونجاة أطفالها من الحادث، ما دفع متابعيها إلى التفاعل مع منشورها بآلاف الدعوات والرسائل المليئة بالمحبة والاطمئنان.

وفي التالي، نشرت شيماء مقطع فيديو مؤثر روت فيه تفاصيل الحادث ولحظات الرعب التي عاشتها، وبدت بملامح متعبة لكنها متماسكة. وقالت في الفيديو: "كنا طالعين من بيت أمي، والمفروض نطلع بعد شوي، بس قدر الله وطلعنا بهالوقت... كنت عم بحكي مع ، وما كنت ضاغطة فرامل، وفجأة صدمت بسيارة سودة ما فيها لا ضو ولا فلاش"، لتصف بعد ذلك لحظة الاصطدام بأنها كانت كالحلم المزعج الذي لا يُنسى.

وأضافت الفنانة بصوت متأثر: "حسّيت السيارة طارت فينا، كأننا بحلم... أنا وأولادي والعاملتين معي، كلنا اتخضّينا. ريحة الحريق كانت قوية، جسمي كله كان يوجعني، بس ما فكّرت إلا بولادي، كيف أطلعهم من السيارة بسرعة"، مضيفة أنها تمكنت بصعوبة من فتح الباب قبل أن تُخرج أطفالها وسط من الذهول والخوف.

الفيديو حصد تفاعلاً واسعاً عبر ، حيث عبّر المتابعون عن تضامنهم الكبير مع شيماء، مؤكدين أن نجاتها ونجاة أولادها هي أهم من أي خسائر مادية. كما تفاعلت عدد من النجمات الخليجيات والعربيات معها، ووجّهن لها رسائل دعم ومحبة، مثنيات على شجاعتها وقوة شخصيتها في مواجهة الموقف.

وفي ختام الفيديو، قالت شيماء علي كلمات مؤثرة لامست القلوب: "السيارة تروح وتجي، بس أولادي أهم من كل شي... الحمد لله على لطف ربنا".