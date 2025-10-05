عاجل
وزيرة البيئة للجديد: هناك توجه للنقاش بكل الجمعيات من البيئة الى الفن والسياسة مع ضرورة إعادة تنظيم عملها وفقا للقوانين اللبنانية ومن دون أي تقويض للحريات تماماً ككل دول العالم
وزيرة البيئة للجديد: هناك توجه للنقاش بكل الجمعيات من البيئة الى الفن والسياسة مع ضرورة إعادة تنظيم عملها وفقا للقوانين اللبنانية ومن دون أي تقويض للحريات تماماً ككل دول العالم
وزيرة البيئة للجديد: "البلد مش ناقصه" يكفي تعطيل الجلسات التشريعية وعلى مجلس الوزراء دوزنةُ النقاش بما بحفط ماء الوجه لكلِ الأطراف
وزيرة البيئة للجديد: "البلد مش ناقصه" يكفي تعطيل الجلسات التشريعية وعلى مجلس الوزراء دوزنةُ النقاش بما بحفط ماء الوجه لكلِ الأطراف
وزير العمل محمّد حيدر للجديد: لن أحضر جلسة مجلس الوزراء لوجودي خارج لبنان
وزير العمل محمّد حيدر للجديد: لن أحضر جلسة مجلس الوزراء لوجودي خارج لبنان
وزيرة البيئة للجديد: الجميع يعول على حكمة الرئاسة الأولى والثالثة في الجلسة لقراءة الأمور ووضعها في سياقها الزمني
وزيرة البيئة للجديد: الجميع يعول على حكمة الرئاسة الأولى والثالثة في الجلسة لقراءة الأمور ووضعها في سياقها الزمني
وزيرة البيئة للجديد: لا توجه للتصعيد وانما للنقاش الجدي من دونِ كسر أي من الأطراف وأولهم رئيس الحكومة
وزيرة البيئة للجديد: لا توجه للتصعيد وانما للنقاش الجدي من دونِ كسر أي من الأطراف وأولهم رئيس الحكومة
وزير العمل محمد حيدر للجديد: لا خوف من جلسة الاثنين التي ستشهد نقاشاً جديًا حول عددٍ من المسائل الخلافية من دون أي رغبة بالتصعيد
وزير العمل محمد حيدر للجديد: لا خوف من جلسة الاثنين التي ستشهد نقاشاً جديًا حول عددٍ من المسائل الخلافية من دون أي رغبة بالتصعيد
معلومات الجديد: وزير العمل لن يشارك في جلسة الإثنين بداعي السفر
معلومات الجديد: وزير العمل لن يشارك في جلسة الإثنين بداعي السفر
إنجي عبد الله تكشف تدهور حالتها الصحية اثر اصابتها في المخ
إنجي عبد الله تكشف تدهور حالتها الصحية اثر اصابتها في المخ
إنجي عبد الله تكشف تدهور حالتها الصحية اثر اصابتها في المخ

فن

2025-10-05 | 11:02
إنجي عبد الله تكشف تدهور حالتها الصحية اثر اصابتها في المخ
إنجي عبد الله تكشف تدهور حالتها الصحية اثر اصابتها في المخ

​أثارت الفنانة وملكة جمال مصر السابقة إنجي عبد الله قلق جمهورها بعد أن كشفت في منشور مؤثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تدهور حالتها الصحية، إثر إصابتها بورم حميد في جذع المخ، مؤكدة أنها تمر بمرحلة صعبة وتخضع لمتابعة طبية دقيقة للسيطرة على الأعراض التي تتفاقم يوماً بعد يوم.

وقالت إنجي في رسالة قصيرة لجمهورها: "تعبانة أوي.. ادعوا لي، والأعراض بتزيد يوم عن يوم"، في إشارة واضحة إلى معاناتها الجسدية والنفسية، ما دفع متابعيها للتفاعل معها بكلمات الدعم والتشجيع والدعاء لها بالشفاء العاجل.

الفنانة التي لفتت الأنظار منذ فوزها بلقب ملكة جمال مصر عام 1999، تعيش منذ سنوات رحلة علاجية صعبة مع المرض، لكنها دائماً ما حاولت الظهور بإيجابية رغم الألم. وفي منشور سابق عبر صفحتها على فيسبوك، تحدثت إنجي بشفافية عن تفاصيل رحلة علاجها، كاشفةً عن جوانب إنسانية مؤلمة تتعلق بفترة ما بعد طلاقها عام 2018.

وأوضحت إنجي أنها اكتشفت إصابتها بالمرض بعد فترة قصيرة من الانفصال، وبدأت أولى مراحل علاجها في عام 2019 بدعم من أسرتها فقط، مشيرةً إلى أن طليقها لم يقف إلى جانبها في تلك المرحلة، بل تزوج من أخرى خلال فترة علاجها.

وقالت في منشورها: "هو عمل فرح كبير، وأنا كنت وقتها في نص جلسات العلاج، وعرفت عن الفرح من صور اتنشرت عند أصدقاء مشتركين، وكانت صدمة كبيرة لي". وأكدت أنها تنازلت عن جميع حقوقها المادية بعد الطلاق، ولم تتلقَّ أي مساعدة مالية رغم الظروف الصعبة التي كانت تمر بها.

وأوضحت الفنانة أنها عادت إلى مصر في نهاية عام 2019 برفقة والدتها لاستكمال العلاج تحت إشراف فريق طبي متخصص، وتعيش حالياً فترة من المتابعة المستمرة بعد ملاحظتها ازدياد الأعراض خلال الأشهر الأخيرة.

رسالتها الصادقة أثّرت في جمهورها وزملائها في الوسط الفني، حيث بادر عدد من الفنانين والإعلاميين إلى التعبير عن دعمهم وتعاطفهم معها، معتبرين أن إنجي نموذج للمرأة القوية التي تواجه المرض بشجاعة وإيمان.

وختمت الفنانة رسالتها بدعوة مؤثرة قالت فيها: "أنا راضية بقضاء ربنا، بس محتاجة دعواتكم، يمكن تكون سبب في شفايا"، لتترك أثراً عاطفياً كبيراً في قلوب متابعيها الذين أعادوا تداول كلماتها بالدعاء والتمنيات بالشفاء.

زفاف نجل الفنان هاني رمزي في حفل فخم بالقاهرة
11:11

زفاف نجل الفنان هاني رمزي في حفل فخم بالقاهرة

​احتفل الفنان المصري هاني رمزي مساء أمس (السبت) بزفاف نجله شادي هاني رمزي على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى ميرنا سامي عبده، في حفل بهيج أُقيم بإحدى الكنائس الكبرى في القاهرة وسط أجواء مفعمة بالفرح والحب، وبحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام الذين حرصوا على مشاركة العروسين ووالدهما فرحتهم.

11:11

زفاف نجل الفنان هاني رمزي في حفل فخم بالقاهرة

​احتفل الفنان المصري هاني رمزي مساء أمس (السبت) بزفاف نجله شادي هاني رمزي على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى ميرنا سامي عبده، في حفل بهيج أُقيم بإحدى الكنائس الكبرى في القاهرة وسط أجواء مفعمة بالفرح والحب، وبحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام الذين حرصوا على مشاركة العروسين ووالدهما فرحتهم.

شيماء علي تتعرض لحادث خطير برفقة أولادها وتروي تفاصيل لحظات الرعب
10:58

شيماء علي تتعرض لحادث خطير برفقة أولادها وتروي تفاصيل لحظات الرعب

أثارت الفنانة الكويتية شيماء علي قلق جمهورها بعد أن نشرت عبر حسابها الرسمي في تطبيق سناب شات صورةً لسيارتها المتضرّرة إثر حادث سير خطير تعرّضت له برفقة أولادها. الصورة التي أرفقتها بدعاءٍ مؤثر كانت كافية لتشعل مواقع التواصل الاجتماعي وتضع اسمها في صدارة الترند الخليجي خلال ساعات قليلة.

10:58

شيماء علي تتعرض لحادث خطير برفقة أولادها وتروي تفاصيل لحظات الرعب

أثارت الفنانة الكويتية شيماء علي قلق جمهورها بعد أن نشرت عبر حسابها الرسمي في تطبيق سناب شات صورةً لسيارتها المتضرّرة إثر حادث سير خطير تعرّضت له برفقة أولادها. الصورة التي أرفقتها بدعاءٍ مؤثر كانت كافية لتشعل مواقع التواصل الاجتماعي وتضع اسمها في صدارة الترند الخليجي خلال ساعات قليلة.

باميلا الكيك تقبل تحدي اسئلة الجمهور الجريئة وترد
Play
09:39
Play

باميلا الكيك تقبل تحدي اسئلة الجمهور الجريئة وترد

قبلت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك أن تخوض تحدي Challenge Accepted مع الزميلة كريستين بوضرغم التي إلتقتها في كواليس برنامج المؤثر الحقيقي the real influencer، الذي بدأ عرضه هذا الأسبوع على قناة "الجديد".

09:39

باميلا الكيك تقبل تحدي اسئلة الجمهور الجريئة وترد

قبلت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك أن تخوض تحدي Challenge Accepted مع الزميلة كريستين بوضرغم التي إلتقتها في كواليس برنامج المؤثر الحقيقي the real influencer، الذي بدأ عرضه هذا الأسبوع على قناة "الجديد".

زفاف نجل الفنان هاني رمزي في حفل فخم بالقاهرة
11:11
شيماء علي تتعرض لحادث خطير برفقة أولادها وتروي تفاصيل لحظات الرعب
10:58
باميلا الكيك تقبل تحدي اسئلة الجمهور الجريئة وترد
09:39
بعد الجدل الكبير.. سلاف فواخرجي توجّه رسالة قاسية للإعلام والحكومة السورية الجديدة
08:30
08:30

