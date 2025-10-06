منة شلبي تتصدر الترند بعد صفعة مفاجئة لصديقها في العرض الخاص لـ "هيبتا"!

ويُظهر الفيديو منة وهي تضحك قبل أن تُقدم على صفعه بخفة وسط حضور عدد من أصدقائها والفنانين، في لقطة بدت عفوية لكنها أثارت جدلاً واسعاً بين المتابعين.

فبينما رأى البعض أن ردّ فعل منة جاء تعبيراً عفوياً عن المزاح مع صديقها، اعتبر آخرون أن هذا التصرف غير لائق أمام الكاميرات، خصوصاً في مناسبة فنية رسمية.

الصفعة الطريفة التي تحولت إلى ترند خلال ساعات، أعادت تسليط الضوء على شخصية العفوية التي اعتاد الجمهور على طرافتها وتلقائيتها في المناسبات العامة، في وقتٍ لم تُدلِ فيه الفنانة بأي تعليق رسمي حتى الآن حول الموقف.