منة شلبي تتصدر الترند بعد صفعة مفاجئة لصديقها في العرض الخاص لـ "هيبتا"!

ويُظهر الفيديو منة وهي تضحك قبل أن تُقدم على صفعه بخفة وسط حضور عدد من أصدقائها والفنانين، في لقطة بدت عفوية لكنها أثارت جدلاً واسعاً بين المتابعين.
فبينما رأى البعض أن ردّ فعل منة جاء تعبيراً عفوياً عن المزاح مع صديقها، اعتبر آخرون أن هذا التصرف غير لائق أمام الكاميرات، خصوصاً في مناسبة فنية رسمية.
الصفعة الطريفة التي تحولت إلى ترند خلال ساعات، أعادت تسليط الضوء على شخصية منة شلبي العفوية التي اعتاد الجمهور على طرافتها وتلقائيتها في المناسبات العامة، في وقتٍ لم تُدلِ فيه الفنانة بأي تعليق رسمي حتى الآن حول الموقف.
View this post on Instagram
A post shared by مصطفى جابر (@mostafa_gaber_74)
A post shared by مصطفى جابر (@mostafa_gaber_74)
أعلن الفنان محمد شاكر تعليق جميع حفلاته الفنية المقبلة، تضامنًا مع والده الفنان فضل شاكر الذي يمرّ بظروف خاصة. وجاء القرار في بيان رسمي نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب فيه عن أسفه لتأجيل نشاطاته الفنية التي كان يترقّبها جمهوره.
أعلن تلفزيون الجديد عن انطلاق برنامج اجتماعي غذائي جديد بعنوان "لقمة وطن"، من تقديم الإعلامي شربل راجي.
كرّم نائب حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي النجم السوري باسل خياط خلال فعاليات النسخة الثانية عشرة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي، حيث نال جائزة خاصة تقديراً لمسيرته الفنية المتميزة ومساهمته في إثراء الدراما العربية بأعمال راسخة في ذاكرة الجمهور.