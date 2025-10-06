سلاف فواخرجي تهاجم قرار إلغاء العطل الوطنية: "لن تُلغى منّا العزّة"

عاجل
مصادر عسكرية للجديد: العائق الوحيد للإنتشار وعودة الأهالي هو العدو الاسرائيلي ونقاطه وآلياته
مصادر عسكرية للجديد: العائق الوحيد للإنتشار وعودة الأهالي هو العدو الاسرائيلي ونقاطه وآلياته
مصادر سياسية للجديد عن خطة الجيش: لا خوف من مسارها وتسير بانتظام وتواز في مناطق لبنانية عدة
مصادر سياسية للجديد عن خطة الجيش: لا خوف من مسارها وتسير بانتظام وتواز في مناطق لبنانية عدة
مصادر سياسية للجديد: موقف الشيخ نعيم قاسم ودعوته للإنفتاح والحوار مع السعودية لا يمكن أن يتقاطعا مع أية حملات على الرئيس سلام
مصادر سياسية للجديد: موقف الشيخ نعيم قاسم ودعوته للإنفتاح والحوار مع السعودية لا يمكن أن يتقاطعا مع أية حملات على الرئيس سلام
مصادر دبلوماسية للجديد: تبريد الأجواء كان نتيجة جهد قام به الأمير يزيد بن فرحان ومعه السفير السعودي وليد بخاري لبنانياً
مصادر دبلوماسية للجديد: تبريد الأجواء كان نتيجة جهد قام به الأمير يزيد بن فرحان ومعه السفير السعودي وليد بخاري لبنانياً
مصادر دبلوماسية للجديد: إحتواء الجلسة مردّه إلى حكمة الرئاسات الثلاث ودور محوري للسعودية التي تضع في سلم أولوياتها التفاهمات الداخلية واستبعاد أيِّ شرخٍ في المرحلة الحالية
مصادر دبلوماسية للجديد: إحتواء الجلسة مردّه إلى حكمة الرئاسات الثلاث ودور محوري للسعودية التي تضع في سلم أولوياتها التفاهمات الداخلية واستبعاد أيِّ شرخٍ في المرحلة الحالية
مصادر وزارية قرأت مسار الجلسة من زاوية فض الاشتباك فمن غيرِ المقبول أن يكون العهد والحكومة قاب قوسينِ من التصادم وفي عامهما الأول فقط وهي مشهدية غير متوقَّعة لا محلياً ولا دولياً
مصادر وزارية قرأت مسار الجلسة من زاوية فض الاشتباك فمن غيرِ المقبول أن يكون العهد والحكومة قاب قوسينِ من التصادم وفي عامهما الأول فقط وهي مشهدية غير متوقَّعة لا محلياً ولا دولياً
هل ابتسمت اليوم؟ (تابعوا التقرير الخاص في نشرة الأخبار)
هل ابتسمت اليوم؟ (تابعوا التقرير الخاص في نشرة الأخبار)
وزير الخارجية عن تقرير الجيش في الجلسة الوزارية: ممتاز
وزير الخارجية عن تقرير الجيش في الجلسة الوزارية: ممتاز
معلومات "الجديد": 19 وزير وافق على سحب الترخيص من رسالات لكن رئيس الحكومة تعليق عملها
معلومات "الجديد": 19 وزير وافق على سحب الترخيص من رسالات لكن رئيس الحكومة تعليق عملها
معلومات "الجديد": وزير الدخلية إستهل الجلسة بإعطاء تقريره حول التحقيق الإداري في فاعلية صخرة الروشة
معلومات "الجديد": وزير الدخلية إستهل الجلسة بإعطاء تقريره حول التحقيق الإداري في فاعلية صخرة الروشة
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
25 o
AlJadeedTv
البقاع
20 o
AlJadeedTv
الجنوب
24 o
AlJadeedTv
الشمال
25 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
20 o
AlJadeedTv
كسروان
25 o
AlJadeedTv
متن
25 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
سلاف فواخرجي تهاجم قرار إلغاء العطل الوطنية: &quot;لن تُلغى منّا العزّة&quot;
سلاف فواخرجي تهاجم قرار إلغاء العطل الوطنية: "لن تُلغى منّا العزّة"
A-
A+

سلاف فواخرجي تهاجم قرار إلغاء العطل الوطنية: "لن تُلغى منّا العزّة"

فن

2025-10-06 | 10:42
سلاف فواخرجي تهاجم قرار إلغاء العطل الوطنية: "لن تُلغى منّا العزّة"
العودة الى الأعلى
Aljadeed
سلاف فواخرجي تهاجم قرار إلغاء العطل الوطنية: "لن تُلغى منّا العزّة"

عبّرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن غضبها من قرار السلطات السورية القاضي بإلغاء بعض العطل الوطنية، وفي مقدمتها عيد الشهداء وحرب تشرين التحريرية، معتبرة أن الخطوة تمسّ الذاكرة الوطنية وتقلّل من رمزية التضحيات التي شكّلت هوية السوريين عبر التاريخ.

ونشرت فواخرجي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة مطوّلة قالت فيها: "نختلف ولكن لا نمحو تاريخ... لا يحق لنا، وإن فعلنا فسيلعننا التاريخ يوماً ما وبطريقة ما"، مؤكدة أن تاريخ سوريا هو "تاريخ نضالٍ عظيم لشعبٍ وُلد من المقاومة، ولا يمكن محوه أو التقليل من رمزيته مهما تغيّرت الظروف السياسية".
وأضافت أن الذاكرة الوطنية للسوريين ليست مجرد تواريخ في التقويم، بل قصص شهداء وأبطال وأجيال تربّت على قيم العزّة والكرامة، مشددة على أن محاولات طمس تلك الرموز تمسّ جوهر الانتماء الوطني.
وتابعت في رسالتها: "قد تُفرض المعادلات السياسية وقد يُفرض السلام أو حتى الاستسلام كأمرٍ واقع، لكن هذا لا يُغيّر حقيقة أن المحتلّ محتلّ، وأن انتصارنا هو عزّة وكرامة، لا خضوع أو ضعف نخجل منه"، قبل أن تختتم بعبارة لاقت تفاعلاً واسعاً: "وإن ألغيت العطلة، لن تُلغى منّا العزّة".
وقد أثارت تصريحات فواخرجي موجة من التفاعل على مواقع التواصل، حيث رأى كثيرون في كلماتها موقفًا وطنيًا صادقًا يعكس رفضًا صريحًا لمحاولات إعادة صياغة التاريخ السوري، فيما اعتبر آخرون أن رسالتها تُعبّر عن تمسّك بالرموز التي صنعت وجدان الشعب عبر عقود من الصمود.

اقرأ ايضا في فن

اتهام ليلى علوي بالاعتداء على صحافي من ذوي الهمم يثير الجدل
11:06

اتهام ليلى علوي بالاعتداء على صحافي من ذوي الهمم يثير الجدل

تصاعد الجدل خلال الأيام الأخيرة بعد انتشار أنباء عن اتهام الفنانة المصرية ليلى علوي بالاعتداء على صحافي من ذوي الهمم خلال فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الحادية والأربعين.

11:06

اتهام ليلى علوي بالاعتداء على صحافي من ذوي الهمم يثير الجدل

تصاعد الجدل خلال الأيام الأخيرة بعد انتشار أنباء عن اتهام الفنانة المصرية ليلى علوي بالاعتداء على صحافي من ذوي الهمم خلال فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الحادية والأربعين.

محمد شاكر يعلّق حفلاته تضامنًا مع والده فضل شاكر: "أسأل الله الفرج القريب"
09:49

محمد شاكر يعلّق حفلاته تضامنًا مع والده فضل شاكر: "أسأل الله الفرج القريب"

أعلن الفنان محمد شاكر تعليق جميع حفلاته الفنية المقبلة، تضامنًا مع والده الفنان فضل شاكر الذي يمرّ بظروف خاصة. وجاء القرار في بيان رسمي نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب فيه عن أسفه لتأجيل نشاطاته الفنية التي كان يترقّبها جمهوره.

09:49

محمد شاكر يعلّق حفلاته تضامنًا مع والده فضل شاكر: "أسأل الله الفرج القريب"

أعلن الفنان محمد شاكر تعليق جميع حفلاته الفنية المقبلة، تضامنًا مع والده الفنان فضل شاكر الذي يمرّ بظروف خاصة. وجاء القرار في بيان رسمي نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب فيه عن أسفه لتأجيل نشاطاته الفنية التي كان يترقّبها جمهوره.

تلفزيون "الجديد" يطلق برنامج "لقمة وطن" في هذا الموعد
06:48

تلفزيون "الجديد" يطلق برنامج "لقمة وطن" في هذا الموعد

أعلن تلفزيون الجديد عن انطلاق برنامج اجتماعي غذائي جديد بعنوان "لقمة وطن"، من تقديم الإعلامي شربل راجي.

06:48

تلفزيون "الجديد" يطلق برنامج "لقمة وطن" في هذا الموعد

أعلن تلفزيون الجديد عن انطلاق برنامج اجتماعي غذائي جديد بعنوان "لقمة وطن"، من تقديم الإعلامي شربل راجي.

اخترنا لك
اتهام ليلى علوي بالاعتداء على صحافي من ذوي الهمم يثير الجدل
11:06
محمد شاكر يعلّق حفلاته تضامنًا مع والده فضل شاكر: "أسأل الله الفرج القريب"
09:49
تلفزيون "الجديد" يطلق برنامج "لقمة وطن" في هذا الموعد
06:48
باسل خياط يقلق الجمهور على صحته.. مشى بصعوبة!
05:56

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025