سلاف فواخرجي تهاجم قرار إلغاء العطل الوطنية: "لن تُلغى منّا العزّة"

عبّرت الفنانة عن غضبها من قرار السلطات السورية القاضي بإلغاء بعض العطل الوطنية، وفي مقدمتها عيد وحرب تشرين التحريرية، معتبرة أن الخطوة تمسّ وتقلّل من رمزية التضحيات التي شكّلت هوية السوريين عبر التاريخ.



ونشرت فواخرجي عبر حساباتها على رسالة مطوّلة قالت فيها: "نختلف ولكن لا نمحو تاريخ... لا يحق لنا، وإن فعلنا فسيلعننا التاريخ يوماً ما وبطريقة ما"، مؤكدة أن تاريخ هو "تاريخ نضالٍ عظيم لشعبٍ وُلد من ، ولا يمكن محوه أو التقليل من رمزيته مهما تغيّرت الظروف السياسية".

وأضافت أن للسوريين ليست مجرد تواريخ في التقويم، بل قصص وأبطال وأجيال تربّت على قيم العزّة والكرامة، مشددة على أن محاولات طمس تلك الرموز تمسّ جوهر الانتماء الوطني.

وتابعت في رسالتها: "قد تُفرض المعادلات السياسية وقد يُفرض السلام أو حتى الاستسلام كأمرٍ واقع، لكن هذا لا يُغيّر حقيقة أن المحتلّ محتلّ، وأن انتصارنا هو عزّة وكرامة، لا خضوع أو ضعف نخجل منه"، قبل أن تختتم بعبارة لاقت تفاعلاً واسعاً: "وإن ألغيت العطلة، لن تُلغى منّا العزّة".

وقد أثارت تصريحات فواخرجي موجة من التفاعل على مواقع التواصل، حيث رأى كثيرون في كلماتها موقفًا وطنيًا صادقًا يعكس رفضًا صريحًا لمحاولات إعادة صياغة التاريخ السوري، فيما اعتبر آخرون أن رسالتها تُعبّر عن تمسّك بالرموز التي صنعت وجدان الشعب عبر عقود من الصمود.