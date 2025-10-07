ميريام فارس تثير الجدل بإطلالة جريئة من منزلها… وسباق عفوي مع مساعدتها يشعل مواقع التواصل

في الفيديو، بدت ميريام وهي تتحدى مساعدتها في لعبة رفع الأكواب بالعِصي وتجميعها فوق بعضها، بينما كانت المساعدة الأخرى تشجعها بحماس وتصرخ بصوت مرتفع: "يلا ماما!"، قبل أن تتمكن الفنانة من الفوز وسط ضحكات الجميع.

وكعادتها، حرصت ميريام على إخفاء ملامح ابنها الذي ظهر في خلفية المقطع، في استمرار منها لنهجها في الحفاظ على خصوصية حياتها العائلية.

لكن اللافت في المقطع كان إطلالة ميريام الجريئة، إذ ارتدت فستانًا قصيرًا بتصميم يشبه ملابس النوم، مزينًا بـ"كورسيه" وربطات وكشكش قصير من الأسفل، مع حذاءٍ عالي الكعب وقبعة رياضية، وهي إطلالة أثارت انقسامًا واضحًا بين الجمهور.

فبينما رأى البعض أن إطلالتها جريئة وغير مناسبة للمشهد المنزلي، اعتبر آخرون أنها طبيعية وعفوية وتعبّر عن شخصيتها المرحة وروحها الإيجابية في التعامل مع مساعداتها وعائلتها، خاصة أنها أظهرت الجانب الإنساني والودّي في حياتها اليومية.

يُذكر أن آخر ظهور فني لميريام فارس كان في ختام موسم الصيف في الساحل بمصر، حيث قدّمت حفلاً غنائيًا صاخبًا باللون جمع بين الغناء والاستعراض، وسط تفاعل كبير من جمهورها الذي اعتاد على طاقتها العالية وإطلالاتها غير التقليدية على المسرح.