إطلالة ملكية تخطف الأنظار.. نورهان توفيق تتألق بفستان عرسها

العروس تألّقت بفستان زفاف فاخر من توقيع المصممة العالمية Eva Lendel، صُمّم خصيصًا لها بتفاصيل دقيقة تعكس الأنوثة والرقي. تميّز الفستان بقصّة كلاسيكية ناعمة وتطريزات راقية أضفت عليه لمسة من البريق، فيما زيّنته طبقات من الدانتيل الناعم التي أضفت عليه طابعًا حالماً يليق بأجواء الملكية.

واختارت نورهان تسريحة شعر مرفوعة أبرزت ملامحها الهادئة، مع مكياج ناعم بألوان وردية خفيفة زادت من إشراقتها الطبيعية، في حين أكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية بسيطة زادتها فخامة من دون مبالغة.

أما والدتها رزق، فلفتت الأنظار بدورها بإطلالة ذهبية راقية حملت توقيع مصمم لبناني، حيث عكست فخامتها الهادئة جمالها الأبدي، وتصدّرت صورها مواقع التواصل إلى جانب ابنتها في لحظة مؤثرة جمعت بين الأناقة والأمومة.

وقد ساهمت منظّمة الأعراس نور توتونجي في إبراز هذه الأجواء الأنيقة عبر تنسيق متكامل للحفل، من الإضاءة والورود البيضاء إلى ديكور الطاولات، ما جعل الإطلالات الراقية للعروس ووالدتها تكتمل ضمن احتفالي يوصف بـ"الملكي".