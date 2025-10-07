طوني عيسى يشارك نجوم السوشيال ميديا في حلقة جديدة من "المؤثّر الحقيقي" مع ريما كركي

وتُبث الحلقة مساء الخميس عند الساعة العاشرة ليلًا (22:00)، ضمن أجواء تجمع بين الحوار الجريء والنقاش الواقعي حول مفهوم التأثير في زمن المنصات الرقمية.

فكرة البرنامج تقوم على طرح أسئلة عميقة تتناول الدور الذي يلعبه الفنانون والإعلاميون وصنّاع المحتوى في تشكيل الرأي العام، وكيف ينعكس حضورهم على والعربي. كما يسعى البرنامج إلى كشف الجانب الإنساني والشخصي لهؤلاء المؤثرين، بعيدًا النمطية التي يقدّمها الفضاء الافتراضي.ويُعدّ "المؤثّر الحقيقي" من أبرز البرامج التي تسلّط الضوء على ظاهرة المؤثرين وتجاربهم في الرقمي، مقدّمًا رؤية تجمع بين الإعلام التقليدي وروح العصر الرقمي، في خطوة تُعتبر إضافة نوعية للمشهد الإعلامي اللبناني الحديث.