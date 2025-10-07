الأخبار
طوني عيسى يشارك نجوم السوشيال ميديا في حلقة جديدة من "المؤثّر الحقيقي" مع ريما كركي
طوني عيسى يشارك نجوم السوشيال ميديا في حلقة جديدة من "المؤثّر الحقيقي" مع ريما كركي
طوني عيسى يشارك نجوم السوشيال ميديا في حلقة جديدة من "المؤثّر الحقيقي" مع ريما كركي

فن

2025-10-07 | 05:15
طوني عيسى يشارك نجوم السوشيال ميديا في حلقة جديدة من "المؤثّر الحقيقي" مع ريما كركي
طوني عيسى يشارك نجوم السوشيال ميديا في حلقة جديدة من "المؤثّر الحقيقي" مع ريما كركي

تُعرض هذا الأسبوع حلقة جديدة من برنامج "المؤثّر الحقيقي – The Real Influencers" على قناة "الجديد"، حيث تستضيف الإعلامية ريما كركي الممثل اللبناني طوني عيسى إلى جانب مجموعة من أبرز مؤثري ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم ليا حمزة، رحاب ملاط، وعز دلول.

وتُبث الحلقة مساء الخميس عند الساعة العاشرة ليلًا (22:00)، ضمن أجواء تجمع بين الحوار الجريء والنقاش الواقعي حول مفهوم التأثير في زمن المنصات الرقمية.


فكرة البرنامج تقوم على طرح أسئلة عميقة تتناول الدور الذي يلعبه الفنانون والإعلاميون وصنّاع المحتوى في تشكيل الرأي العام، وكيف ينعكس حضورهم على المجتمع اللبناني والعربي. كما يسعى البرنامج إلى كشف الجانب الإنساني والشخصي لهؤلاء المؤثرين، بعيدًا عن الصورة النمطية التي يقدّمها الفضاء الافتراضي.

ويُعدّ "المؤثّر الحقيقي" من أبرز البرامج اللبنانية التي تسلّط الضوء على ظاهرة المؤثرين وتجاربهم في العالم الرقمي، مقدّمًا رؤية جديدة تجمع بين الإعلام التقليدي وروح العصر الرقمي، في خطوة تُعتبر إضافة نوعية للمشهد الإعلامي اللبناني الحديث.

خطأ على مواقع التواصل يستفز أحلام… والسبب سميرة توفيق
05:35

خطأ على مواقع التواصل يستفز أحلام… والسبب سميرة توفيق

أثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الجدل بعد أن نشر أحد المستخدمين مقطعًا يظهر فيه مع الفنانة اللبنانية تريز حواط وهي تؤدي أغنية كوكب الشرق أم كلثوم "أنساك"، مع تعليقٍ زعم فيه أن الفنانة التي تظهر في الفيديو هي سميرة توفيق.

05:35

خطأ على مواقع التواصل يستفز أحلام… والسبب سميرة توفيق

أثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الجدل بعد أن نشر أحد المستخدمين مقطعًا يظهر فيه مع الفنانة اللبنانية تريز حواط وهي تؤدي أغنية كوكب الشرق أم كلثوم "أنساك"، مع تعليقٍ زعم فيه أن الفنانة التي تظهر في الفيديو هي سميرة توفيق.

إطلالة ملكية تخطف الأنظار.. نورهان توفيق تتألق بفستان عرسها
04:53

إطلالة ملكية تخطف الأنظار.. نورهان توفيق تتألق بفستان عرسها

في حفل زفاف فخم جمع بين الرقي والرومانسية، خطفت نورهان توفيق، ابنة النجم اللبناني وليد توفيق وملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق، الأنظار بإطلالتها الملكية خلال زفافها من رجل الأعمال غدي حاكمة، الذي أُقيم في قلعة Castillo de Viñuelas التاريخية في العاصمة الإسبانية مدريد.

04:53

إطلالة ملكية تخطف الأنظار.. نورهان توفيق تتألق بفستان عرسها

في حفل زفاف فخم جمع بين الرقي والرومانسية، خطفت نورهان توفيق، ابنة النجم اللبناني وليد توفيق وملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق، الأنظار بإطلالتها الملكية خلال زفافها من رجل الأعمال غدي حاكمة، الذي أُقيم في قلعة Castillo de Viñuelas التاريخية في العاصمة الإسبانية مدريد.

ميريام فارس تثير الجدل بإطلالة جريئة من منزلها… وسباق عفوي مع مساعدتها يشعل مواقع التواصل
04:28

ميريام فارس تثير الجدل بإطلالة جريئة من منزلها… وسباق عفوي مع مساعدتها يشعل مواقع التواصل

نشرت النجمة اللبنانية ميريام فارس عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" مقطع فيديو جديد أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيها، ظهرت فيه داخل منزلها وهي تخوض سباقًا طريفًا مع إحدى مساعداتها، وسط أجواء من المرح والعفوية التي تميّز حضورها الدائم على مواقع التواصل.

04:28

ميريام فارس تثير الجدل بإطلالة جريئة من منزلها… وسباق عفوي مع مساعدتها يشعل مواقع التواصل

نشرت النجمة اللبنانية ميريام فارس عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" مقطع فيديو جديد أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيها، ظهرت فيه داخل منزلها وهي تخوض سباقًا طريفًا مع إحدى مساعداتها، وسط أجواء من المرح والعفوية التي تميّز حضورها الدائم على مواقع التواصل.

خطأ على مواقع التواصل يستفز أحلام… والسبب سميرة توفيق
05:35
إطلالة ملكية تخطف الأنظار.. نورهان توفيق تتألق بفستان عرسها
04:53
ميريام فارس تثير الجدل بإطلالة جريئة من منزلها… وسباق عفوي مع مساعدتها يشعل مواقع التواصل
04:28
تفاصيل جديدة عن مكان إقامة فضل شاكر قبل تسليمه نفسه..منزل بسيط وحراسة محدودة
04:10

