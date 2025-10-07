خطأ على مواقع التواصل يستفز أحلام… والسبب سميرة توفيق

وكتب ناشر الفيديو تعليقًا أثار الاستياء جاء فيه: "سميرة توفيق.. إن في ذلك لعبرة.. أين الفن والجمال والجماهير والمعجبين. كل ما هو ذهب.. ذهب.. وبقي أرذل العمر."، ما اعتُبر إساءة غير مباشرة إلى الفنانة الكبيرة سميرة توفيق وإلى صاحبة الفيديو نفسها. سميره توفيق ؟؟؟؟؟!!!!!!! عذراً

هذي الفنانه والصوت العظيم تريز أنا شخصياً اعشق صوتها وهي في هذا العمر وتؤدي اداء يعجز عنه الكثير 🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍 https://t.co/Q1FTdPp3W4 — A H L A M ~ ♥️ ~ (@AhlamAlShamsi) October 6, 2025

هذا الخطأ سرعان ما استفز الفنانة أحلام التي سارعت إلى تصحيح المعلومة، مدافعةً عن الفنانة تريز حواط ومُبدية إعجابها الكبير بها. وكتبت أحلام في تعليقها عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا):

"سميره توفيق؟؟؟؟!!!!! عذرًا، هذه الفنانة والصوت العظيم تريز حواط… أنا شخصيًا أعشق صوتها، وهي في هذا العمر تؤدي أداءً يعجز عنه الكثير."

رد أحلام لاقى تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومن متابعي الفنانتين، حيث أشاد كثيرون بموقفها السريع وتصحيحها للمعلومة، معتبرين أن الدفاع عن الفنانين الكبار جزء من احترام تاريخهم الفني. كما أبدى آخرون إعجابهم بأداء تريز حواط في الفيديو الذي أظهر طاقتها الصوتية المميزة رغم تقدّمها في العمر.

اللافت أن الفنانة تريز حواط، المعروفة بأدائها المتمكن للأغاني الطربية، لم تصدر أي تعليق رسمي حتى الآن على الجدل الذي رافق الفيديو، في حين اعتبر البعض أن الواقعة تسلّط الضوء على ضعف الوعي الفني لدى بعض مستخدمي التواصل الاجتماعي الذين يخلطون بين الرموز الفنية دون تدقيق أو معرفة بتاريخهم .