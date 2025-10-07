خطأ على مواقع التواصل يستفز أحلام… والسبب سميرة توفيق

الأخبار
فن

2025-10-07 | 05:35
أثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الجدل بعد أن نشر أحد المستخدمين مقطعًا يظهر فيه مع الفنانة اللبنانية تريز حواط وهي تؤدي أغنية كوكب الشرق أم كلثوم "أنساك"، مع تعليقٍ زعم فيه أن الفنانة التي تظهر في الفيديو هي سميرة توفيق.

 

وكتب ناشر الفيديو تعليقًا أثار الاستياء جاء فيه: "سميرة توفيق.. إن في ذلك لعبرة.. أين الفن والجمال والجماهير والمعجبين. كل ما هو ذهب.. ذهب.. وبقي أرذل العمر."، ما اعتُبر إساءة غير مباشرة إلى الفنانة الكبيرة سميرة توفيق وإلى صاحبة الفيديو نفسها.

 
 

هذا الخطأ سرعان ما استفز الفنانة الإماراتية أحلام التي سارعت إلى تصحيح المعلومة، مدافعةً عن الفنانة تريز حواط ومُبدية إعجابها الكبير بها. وكتبت أحلام في تعليقها عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا):
"سميره توفيق؟؟؟؟!!!!! عذرًا، هذه الفنانة والصوت العظيم تريز حواط… أنا شخصيًا أعشق صوتها، وهي في هذا العمر تؤدي أداءً يعجز عنه الكثير."

رد أحلام لاقى تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومن متابعي الفنانتين، حيث أشاد كثيرون بموقفها السريع وتصحيحها للمعلومة، معتبرين أن الدفاع عن الفنانين الكبار جزء من احترام تاريخهم الفني. كما أبدى آخرون إعجابهم بأداء تريز حواط في الفيديو الذي أظهر طاقتها الصوتية المميزة رغم تقدّمها في العمر.

اللافت أن الفنانة تريز حواط، المعروفة بأدائها المتمكن للأغاني الطربية، لم تصدر أي تعليق رسمي حتى الآن على الجدل الذي رافق الفيديو، في حين اعتبر البعض أن الواقعة تسلّط الضوء على ضعف الوعي الفني لدى بعض مستخدمي التواصل الاجتماعي الذين يخلطون بين الرموز الفنية دون تدقيق أو معرفة بتاريخهم الطويل.

