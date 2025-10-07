الأخبار
بعد انفصاله عن هاندا أرتشيل… هاكان سابانجي وتوبا بويوكستون في قلب الجدل
بعد انفصاله عن هاندا أرتشيل… هاكان سابانجي وتوبا بويوكستون في قلب الجدل
بعد انفصاله عن هاندا أرتشيل… هاكان سابانجي وتوبا بويوكستون في قلب الجدل

فن

2025-10-07 | 11:25
بعد انفصاله عن هاندا أرتشيل… هاكان سابانجي وتوبا بويوكستون في قلب الجدل
بعد انفصاله عن هاندا أرتشيل… هاكان سابانجي وتوبا بويوكستون في قلب الجدل

عاد رجل الأعمال التركي هاكان سابانجي إلى صدارة حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة قصيرة من انفصاله عن النجمة هاندا أرتشيل، وذلك عقب خطوة بسيطة على "إنستغرام" أشعلت موجة من التكهنات والجدل.

فقد رصد المتابعون إعجابًا من حساب سابانجي على منشور للفنانة توبا بويوكستون، التي نشرت مجموعة من الصور لإطلالتها المميزة في أسبوع الموضة في باريس. وما إن لاحظ الجمهور تفاعله، حتى سارع رجل الأعمال إلى حذف الإعجاب بعد دقائق قليلة، لكن الصورة كانت قد انتشرت سريعًا عبر الحسابات الفنية وصفحات المعجبين، لتتحول إلى حديث الساعة في الوسط الفني التركي.

 

التعليقات لم تتأخر، إذ تساءل البعض إن كان هذا الإعجاب يحمل رسالة مبطّنة إلى هاندا أرتشيل، فيما كتب آخرون بسخرية: "هل بدأ فصل جديد من الرومانسية؟" ورغم محاولته الدائمة الابتعاد عن الجدل الإعلامي، إلا أن تصرفه العابر أعاد اسمه مجددًا إلى دائرة الضوء.

سابانجي الذي حاول مرارًا الحفاظ على خصوصية حياته الشخصية، كان قد نفى قبل أسابيع الشائعات التي تحدثت عن عودته إلى حبيبته السابقة جوسلين تشو، مؤكدًا أن انفصاله عن هاندا لم يكن بسبب أي طرف ثالث. وقال في تصريحات صحفية حينها: "كانت علاقة جميلة وانتهت، ولا علاقة لأي شخص آخر بالأمر. أطلب من الجميع احترام خصوصية العائلة، خصوصًا والدتي التي تأثرت كثيرًا بما يُقال."

يُذكر أن علاقة هاكان سابانجي وهاندا أرتشيل، التي استمرت قرابة ثلاث سنوات، كانت من أكثر العلاقات متابعة في الإعلام التركي، قبل أن ينتهي الارتباط في أغسطس 2025 وسط تضارب في الأنباء حول أسباب الانفصال. وأشارت تقارير إلى أن الخلاف دار حول رغبة هاندا في الزواج مقابل تردد سابانجي في اتخاذ الخطوة، بينما نفت والدته آروز سابانجي أي تدخل في قرار الانفصال.

وبينما يحاول سابانجي المضي قدمًا بعد العلاقة، يبدو أن "إعجابه العابر" بتوبا بويوكستون كان كافيًا لإعادة فتح الأبواب المغلقة، وإحياء فضول الجمهور الذي لا يتعب من متابعة تفاصيل حياة النخبة التركية بين العاطفة، الشهرة، والجدل الدائم.

