مسلم يرد على اشاعات عودته الى طليقته يارا تامر

غير أن المفاجأة جاءت سريعاً، إذ تبيّن أن الصورة المتداولة ليست حقيقية، بل مصنوعة بتقنيات (AI)، وهو ما أكد أن ما نُشر حول عودة لا أساس له من الصحة، وأن الأمر لا يعدو كونه شائعة اعتمدت على صورة مفبركة تم تداولها على نطاق واسع.

أمام الجدل المتصاعد، خرج مسلم عن صمته ليوضح الحقيقة عبر خاصية “الستوري” في حسابه على قائلاً: "إيه القرف ده؟ هو بجد الناس بقت مستنية أي ترند وخلاص؟ حتى في البيوت والزواج والطلاق بقى في هزار وترند!"، معبّراً عن استيائه من تداول غير دقيقة تمس حياته الشخصية.

وأوضح مسلم في روايته لما حدث أنه اشترى هاتفاً جديداً بالأمس، وأن صاحب المتجر استغل فيديو قديماً له مع طليقته ليصنع ترنداً وهمياً حول عودتهما، قائلاً: "صاحب اللستور نزل فيديو قديم وقال إنه جديد، وإنّي جايب ليها هدية، وأنا كنت بجيب ليّا أنا ومتصور بتنين من عنده عشان بنقي، واخترت واحد بس."

وأضاف أن بعض الصفحات استغلت الفيديو والصورة المفبركة للترويج لشائعة لا تمتّ للواقع بصلة، معتبراً أن هذه الأساليب تسعى فقط لجذب المشاهدات على حساب سمعته وحياته الخاصة.

واختتم مسلم تصريحه بتأكيده أن العلاقة بينه وبين طليقته قائمة على الاحترام المتبادل فقط، قائلاً: "أنا دفعت زي أي إنسان عادي جدًا، وأنا ويارا مفيش بينا غير كل احترام بجد، وشكرًا."

يُذكر أن علاقة مسلم ويارا كانت قد أثارت جدلاً واسعاً منذ بدايتها، حيث ظهرا معاً في عدة مناسبات رومانسية لاقت تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل، قبل أن يعلنا انفصالهما رسمياً بسبب خلافات عائلية، لتنتهي العلاقة، لكنها لا تزال مادة متجددة للشائعات والترندات.