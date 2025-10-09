اول تعليق لـ منة شلبي على اخبار خطوبتها من منتج شهير

اعتقلت السلطات الأمنية العراقية يوم امس الأربعاء الاعلامي العراقي البارز ميناس السهيل في مطار بغداد الدولي بينما كان في طريقه الى المملكة العربية السعودية لتغطية مباراة المنتخب الوطني ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم.
اعلن الفنان المصري حمزة نمرة ترشحه رسميا لجائزة غرامي لعام 2025، وذلك عن البومه "قرار شخصي"، الذي ينافس في اثنتين من أهم فئات الجائزة، هما: "أفضل ألبوم عالمي Global Music Album"، و"أفضل أداء عالمي"، في خطوة تمثل إنجازاً عربياً لافتاً ونقلة نوعية في الموسيقى المصرية.
تُعرض مساء اليوم الخميس، حلقة جديدة من برنامج "المؤثّر الحقيقي – The Real Influencers" على قناة "الجديد"، حيث تستضيف الإعلامية ريما كركي الممثل اللبناني طوني عيسى إلى جانب مجموعة من أبرز مؤثري ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم ليا حمزة، رحاب ملاط، وعز دلول.