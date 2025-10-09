اول تعليق لـ منة شلبي على اخبار خطوبتها من منتج شهير

علقت الممثلة لأول مرة الاخبار التي انتشرت مؤخرا عن خطوبتها من منتج شهير.

وفي تصريح لها لموقع et بالعربي لم تنفي منة هذه الاخبار ولم تأكدها، حيث قالت:" "أنا بتكلمش على حاجة شخصية".

ومن ناحية اخرى، وخلال اللقاء ايضا طمأنت منة الجمهور على صحتة والدتها قائلة: "شكراً جداً، أمي كويسة وبخير، ودعواتكم شكراً أوى".