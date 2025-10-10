الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
كلوي خليفة تكشف عن أصعب مراحل حياتها وكيف حوّلت التنمّر إلى قوة
كلوي خليفة تكشف عن أصعب مراحل حياتها وكيف حوّلت التنمّر إلى قوة
A-
A+

كلوي خليفة تكشف عن أصعب مراحل حياتها وكيف حوّلت التنمّر إلى قوة

فن

2025-10-10 | 08:07
كلوي خليفة تكشف عن أصعب مراحل حياتها وكيف حوّلت التنمّر إلى قوة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
كلوي خليفة تكشف عن أصعب مراحل حياتها وكيف حوّلت التنمّر إلى قوة

تحدثت كلوي خليفة، الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان لعام 2025 بيرلا حرب، عن تجربتها في المسابقة التي وصفتها بأنها محطة نضوج حقيقية جمعت بين الحلم والواقع، مؤكدة أن هذه المشاركة ساهمت في صقل شخصيتها وتعزيز طموحها.

وفي مقابلة مع موقع فوشيا، استذكرت خليفة لحظة إعلان النتائج وتتويجها بلقب الوصيفة الأولى، قائلة: "كانت لحظة لا تُنسى على الإطلاق، شعرت بفخر وامتنان كبيرين لأن الجهد والتعب اللذين بذلتهما أثمرا عن هذا الإنجاز." وأضافت أنها ربما حلمت بلقب ملكة جمال لبنان، "لكن نيل لقب الوصيفة الأولى بحد ذاته إنجاز مشرف ومسؤولية أعتز بها." وأشارت إلى أن أكثر ما أسعدها كان تلقيها من الجمهور لقب "ملكة القلوب"، الذي رأت فيه تقديراً صادقاً من الناس.

ورأت خليفة أن مشاركتها في المسابقة كانت تجربة نضوج وتطور شخصي أكثر منها منافسة جمالية، موضحة أنها تعلمت الكثير عن ذاتها خلال التحضير للمسابقة، وقالت: "طورت شخصيتي وحضوري وثقتي بنفسي، وأدركت أن الجمال الحقيقي لا يبدأ من الشكل الخارجي، بل من الداخل، من الصدق والعفوية."

وفي ما يتعلق بالذكريات التي تحتفظ بها من تلك التجربة، تحدثت خليفة عن لحظة تعريفها بنفسها أثناء العرض النهائي وهي ترتدي فستاناً يحمل اسم لبنان، مؤكدة أن تلك اللحظة منحتها إحساساً عميقاً بالانتماء والفخر الوطني.

كما شددت على أن لقب الوصيفة الأولى يحمل مسؤولية ورسالة، وليس مجرد مظهر أو لقب جمالي، قائلة: "بعد التتويج، أصبحت المسؤولية أكبر، لأن الصورة التي أقدمها باتت تمثل رسالة يجب أن تكون صادقة وإنسانية." وأضافت أنها تسعى إلى أن تبقى على طبيعتها ومصداقيتها، لأن ذلك برأيها هو مفتاح الثقة والنجاح.

وفي جانب شخصي، فتحت كلوي قلبها للحديث عن تجربة التنمر التي مرت بها في سن صغيرة، كاشفة أنها كانت حساسة تجاه التعليقات السلبية، لكنها حولت التجربة إلى مصدر قوة، قائلة: "تعلمت أن أحب نفسي كما أنا، وأن أقبل الاختلاف، لأن القوة الحقيقية لا تكمن في المظهر بل في نظرتنا لأنفسنا."

ومن هذه التجربة، أطلقت كلوي هاشتاغ #أنت_قوية، الذي تهدف من خلاله إلى تشجيع الآخرين على مشاركة قصصهم وتحوّلهم الإيجابي بعد الألم، مؤكدة أن رسالتها اليوم هي الإلهام، والدعوة إلى تقبّل الذات والنهضة من جديد بثقة وقوة.

اقرأ ايضا في فن

أحمد هاكان يهاجم مشاهير تركيا: تصرفاتهم كانت دليلًا على تعاطيهم
08:10

أحمد هاكان يهاجم مشاهير تركيا: تصرفاتهم كانت دليلًا على تعاطيهم

هاجم الصحفي التركي أحمد هاكان بشدة عدداً من المشاهير في تركيا الذين تم توقيفهم مؤخرًا بتهمة تعاطي المخدرات، معتبرًا أن سلوكهم وتصرفاتهم العلنية كانت كافية للتنبّه إلى حقيقة ما يقومون به منذ البداية.

08:10

أحمد هاكان يهاجم مشاهير تركيا: تصرفاتهم كانت دليلًا على تعاطيهم

هاجم الصحفي التركي أحمد هاكان بشدة عدداً من المشاهير في تركيا الذين تم توقيفهم مؤخرًا بتهمة تعاطي المخدرات، معتبرًا أن سلوكهم وتصرفاتهم العلنية كانت كافية للتنبّه إلى حقيقة ما يقومون به منذ البداية.

طرابلس تتحرك دعمًا لفضل شاكر وتدعو لمحاكمة بعيدة عن السياسة
07:50

طرابلس تتحرك دعمًا لفضل شاكر وتدعو لمحاكمة بعيدة عن السياسة

تجمّع عدد من أبناء مدينة طرابلس بعد صلاة الجمعة في ساحة النور، للمطالبة بـ محاكمة عادلة وشفافة للفنان فضل شاكر، الذي سلّم نفسه مؤخرًا إلى القضاء اللبناني بعد سنوات من الجدل والانقسام حول قضيته.

07:50

طرابلس تتحرك دعمًا لفضل شاكر وتدعو لمحاكمة بعيدة عن السياسة

تجمّع عدد من أبناء مدينة طرابلس بعد صلاة الجمعة في ساحة النور، للمطالبة بـ محاكمة عادلة وشفافة للفنان فضل شاكر، الذي سلّم نفسه مؤخرًا إلى القضاء اللبناني بعد سنوات من الجدل والانقسام حول قضيته.

قضية فضل شاكر تتجه نحو الحسم.. ومحاميته تراهن على عدالة القضاء
06:32

قضية فضل شاكر تتجه نحو الحسم.. ومحاميته تراهن على عدالة القضاء

أكدت المحامية أماتا مبارك، وكيلة الفنان فضل شاكر، أن موكلها لا تربطه أي علاقة بالموقوفين على ذمة قضايا أمنية، مشددة على أن ملفه منفصل تمامًا عن قضية الشيخ أحمد الأسير.

06:32

قضية فضل شاكر تتجه نحو الحسم.. ومحاميته تراهن على عدالة القضاء

أكدت المحامية أماتا مبارك، وكيلة الفنان فضل شاكر، أن موكلها لا تربطه أي علاقة بالموقوفين على ذمة قضايا أمنية، مشددة على أن ملفه منفصل تمامًا عن قضية الشيخ أحمد الأسير.

اخترنا لك
أحمد هاكان يهاجم مشاهير تركيا: تصرفاتهم كانت دليلًا على تعاطيهم
08:10
طرابلس تتحرك دعمًا لفضل شاكر وتدعو لمحاكمة بعيدة عن السياسة
07:50
قضية فضل شاكر تتجه نحو الحسم.. ومحاميته تراهن على عدالة القضاء
06:32
طوني عيسى ليا حمزة عز دلول ورحاب الملط ضيوف ريما كركي في الحلقة الثانية من "المؤثر الحقيقي"
04:56

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025