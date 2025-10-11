الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
حقيقة وفاة الفنانة الكويتية حياة الفهد بعد تدهو حالتها الصحية!
حقيقة وفاة الفنانة الكويتية حياة الفهد بعد تدهو حالتها الصحية!
A-
A+

حقيقة وفاة الفنانة الكويتية حياة الفهد بعد تدهو حالتها الصحية!

فن

2025-10-11 | 04:55
حقيقة وفاة الفنانة الكويتية حياة الفهد بعد تدهو حالتها الصحية!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
حقيقة وفاة الفنانة الكويتية حياة الفهد بعد تدهو حالتها الصحية!

تصدرت الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية بعد انتشار شائعات واسعة عن وفاتها إثر تدهور حالتها الصحية، ما أثار حالة من القلق في الوسط الفني الخليجي وبين جمهورها في الوطن العربي.

وأكدت مصادر مقربة من الفنانة أن الخبر عارٍ تماماً من الصحة، مشيرة إلى أن “أم سوزان” ما زالت على قيد الحياة وتخضع لرعاية طبية دقيقة داخل أحد المستشفيات في الكويت، وأن حالتها الصحية حرجة لكنها مستقرة.

ووفقاً لتقارير إعلامية رسمية، فإن الأزمة الصحية التي تمر بها حياة الفهد بدأت في شهر أغسطس الماضي عندما تعرضت لأزمة قلبية مفاجئة استدعت إدخالها المستشفى بشكل عاجل، وخضعت بعدها لعملية قسطرة في القلب. إلا أن حالتها شهدت لاحقاً مضاعفات خطيرة بعد إصابتها بجلطتين دماغيتين متتاليتين، ما استدعى نقلها إلى العناية المركزة في مستشفى جابر الأحمد.

الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي أصدر بياناً أكد فيه أن حالتها “شبه مستقرة” لكنها تحتاج إلى متابعة طبية مكثفة، موضحاً أن الأطباء قرروا منع الزيارة عنها تماماً حفاظاً على استقرارها. كما كشف البيان عن احتمال نقلها للعلاج في بريطانيا في حال أوصى الفريق الطبي بذلك.

من جانبه، شدد مدير أعمالها يوسف الغيث على ضرورة تحري الدقة في تداول الأخبار المتعلقة بحياة الفهد، داعياً وسائل الإعلام والجمهور إلى الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن مؤسسة الفهد أو الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني، مؤكداً أن أي أخبار عن وفاتها أو تدهور كبير في حالتها غير صحيحة ومبالغ فيها.

اقرأ ايضا في فن

أنباء عن خلافات بين أصالة وزوجها فائق حسن تُهدد زواجهما
08:55

أنباء عن خلافات بين أصالة وزوجها فائق حسن تُهدد زواجهما

ترددت خلال الساعات الماضية أنباء عن وجود خلافات بين الفنانة السورية أصالة نصري وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، بعد تداول تقارير إعلامية تشير إلى وجود تباين في وجهات النظر بينهما خلال الفترة الأخيرة.

08:55

أنباء عن خلافات بين أصالة وزوجها فائق حسن تُهدد زواجهما

ترددت خلال الساعات الماضية أنباء عن وجود خلافات بين الفنانة السورية أصالة نصري وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، بعد تداول تقارير إعلامية تشير إلى وجود تباين في وجهات النظر بينهما خلال الفترة الأخيرة.

سبب وفاة الفنان اليمني علي عنبة
05:59

سبب وفاة الفنان اليمني علي عنبة

فُجع الوسط الفني في اليمن ومصر فجر اليوم السبت بوفاة الفنان اليمني علي عنبة داخل أحد مستشفيات القاهرة، إثر أزمة صحية مفاجئة تعرض لها خلال الساعات الماضية، بعد معاناة مع مضاعفات نوبة سكر حادة أدت إلى توقف القلب ووفاته بشكل سريع.

05:59

سبب وفاة الفنان اليمني علي عنبة

فُجع الوسط الفني في اليمن ومصر فجر اليوم السبت بوفاة الفنان اليمني علي عنبة داخل أحد مستشفيات القاهرة، إثر أزمة صحية مفاجئة تعرض لها خلال الساعات الماضية، بعد معاناة مع مضاعفات نوبة سكر حادة أدت إلى توقف القلب ووفاته بشكل سريع.

طوني عيسى يكشف أسرار طفولته القاسية في «المؤثر الحقيقي» مع ريما كركي
Play
05:45
Play

طوني عيسى يكشف أسرار طفولته القاسية في «المؤثر الحقيقي» مع ريما كركي

تقدّم الإعلامية ريما كركي حلقة جديدة من برنامج «المؤثر الحقيقي» على قناة «الجديد»، تستضيف فيها الممثل طوني عيسى، وليا حمزة، وعز دلول، ورحاب الملط.

05:45

طوني عيسى يكشف أسرار طفولته القاسية في «المؤثر الحقيقي» مع ريما كركي

تقدّم الإعلامية ريما كركي حلقة جديدة من برنامج «المؤثر الحقيقي» على قناة «الجديد»، تستضيف فيها الممثل طوني عيسى، وليا حمزة، وعز دلول، ورحاب الملط.

اخترنا لك
أنباء عن خلافات بين أصالة وزوجها فائق حسن تُهدد زواجهما
08:55
سبب وفاة الفنان اليمني علي عنبة
05:59
طوني عيسى يكشف أسرار طفولته القاسية في «المؤثر الحقيقي» مع ريما كركي
05:45
إليسا تدافع عن فضل شاكر بعد تسليمه نفسه: "بشفق عليه وما بقدر لومو"
04:24

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025