سبب وفاة الفنان اليمني علي عنبة

وأكدت مصادر من عائلته أن الحالة الصحية للفنان الراحل كانت قد تدهورت منذ شهر سبتمبر الماضي، حيث دخل المستشفى لتلقي العلاج بعد تراجع ملحوظ في وضعه الصحي، قبل أن يفارق الحياة فجر . وأعلن شقيقه خبر الوفاة عبر صفحته على “فيسبوك” قائلاً: "رحمة تغشاك أخي علي، فارقنا اليوم الأخ والسند، الحمد لله على كل حال، وإنا لله وإنا إليه راجعون."

رحيل علي عنبة شكّل صدمة كبيرة في الأوساط الفنية باليمن والخليج ومصر، إذ كان يستعد خلال الفترة الماضية لتسجيل مجموعة من الأعمال الجديدة التي كان من المقرر طرحها مطلع العام المقبل.

ويُعد الفنان الراحل أحد أبرز أعلام الأغنية الشعبية اليمنية، حيث تميّز بصوته الفريد وقدرته على أداء اللونين الصنعاني والتراثي ، ما أكسبه لقب "أطول صوت غنائي في اليمن"، وهو اللقب الذي حصل عليه بعد فوزه بجائزة فنية من ألمانيا تقديراً لمسيرته الطويلة.

قدّم علي عنبة خلال مشواره الفني الذي امتد لأكثر من ثلاثة عقود أكثر من 70 لحناً غنائياً، جمع فيها بين الأصالة والطابع الشعبي الحديث، وكان آخر أعماله الغنائية (ميدلي) قدّم فيه مجموعة من أشهر أغانيه بمشاركة عدد من نجوم الفن اليمني.

وشارك الراحل في عدة مهرجانات عربية ودولية، منها مهرجان عمان عام 1996، والإمارات عام 1999، كما مثّل اليمن في فعاليات فنية في ألمانيا عام 2007، وأقام حفلات في هولندا وبلجيكا برفقة فرقته الموسيقية.

بدأ مشواره الفني مطلع التسعينيات من صنعاء، وحقق انتشاراً واسعاً بفضل صوته القريب من الناس وكلماته المستوحاة من البيئة اليمنية ولهجتها الأصيلة، ليحفر اسمه بين كبار فناني اليمن.

وقد عمّ الحزن عقب إعلان الوفاة، حيث نعاه فنانون وإعلاميون وجمهور واسع داخل اليمن وخارجه، مشيدين بمسيرته الفنية الحافلة ومواقفه الإنسانية، مؤكدين أن رحيله يُعد خسارة كبيرة للساحة الفنية اليمنية والعربية.