جيجي حديد تبكي وهي تتذكر التنمر في بداياتها مع “فيكتوريا سيكريت”

في مقطع مصوّر نشرته صفحة " " الرسمية على " "، ظهرت وهي تتحدث بعاطفة ودموعها تملأ عينيها، مستعيدة بداياتها قبل نحو عشر سنوات، حين ظهرت للمرة الأولى على منصة الشهيرة عام 2015.

وقالت جيجي البالغة من العمر 30 عاماً: "جرّبت مرتين أو ثلاث مرات قبل أن أنال فرصة الظهور الأولى، ويمكنكم تخيّل شعوري حين تم اختياري أخيراً… كنت فخورة جداً من أجل تلك الفتاة الصغيرة في داخلي."

وأضافت بتأثر: "أنظر إلى صوري القديمة وأفكر كم كان قاسياً عليّ، ليس فقط عليّ بل على الفتيات عموماً. كنت أتعرض لتعليقات جارحة بسبب شكل جسدي، واليوم أقول لنفسي: كنت رائعة، واستحققت أن أكون هناك."

وبين ابتسامة ودمعة، تحدثت جيجي عن استمرار شعورها بالتوتر قبل كل عرض رغم خبرتها الطويلة، موضحة: "ما زلت أشعر بالمسؤولية الكبيرة تجاه الفريق الضخم الذي يقف وراء العرض، وأريد أن أقدّم أفضل ما لدي في كل مرة."